Заседание Совета безопасности ООН: онлайн-трансляция

Фото: заседание Совбеза ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

В США проходит срочное заседание Совбеза ООН

Экстренное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море проходит 26 ноября в Нью-Йорке. Онлайн-трансляция заседания - в материале РБК-Украина.

18:15 Совет безопасности ООН начал экстренное заседание в связи с обострением ситуации в Керченском проливе. На повестке дня - поддержание мира и безопасности; нарушение границ РФ.

18:08 В Совете безопасности ОООН 5 стран-членов – Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания – призвали Россию освободить захваченные украинские корабли. Об этом говорится в их совместном заявлении, обнародованном представительством Франции при ООН в Нью-Йорке.

Что будет обсуждаться на заседании СБ ООН

Проведение экстренного заседания Совбеза ООН инициировали в США после атаки 25 ноября российскими военными трех украинских кораблей ВМС в Керченском проливе.

Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли сообщила, что заседание Совета безопасности ООН состоится в 11:00 26 ноября 2018 (18:00 по Киеву). На брифинг будет вынесен вопрос относительно агрессивных и провокационных действий РФ в Азовском море.

По поручению Петра Порошенко, представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился в Совбез ООН с требованием созвать экстренное заседание.

Также запрос на проведение срочного брифинга по ситуации в Азовском море сделал и представитель РФ при ООН.

Международная реакция на конфликт в Азовском море

С осуждением российской агрессии выступили представители ряда европейских стран и США. Так, резко отреагировал на события в Азовском море спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер. Он отметил, что Россия протаранила украинский корабль, мирно идущий в украинский порт, и при этом обвинила в провокации Украину.

Президент Европейского совета Дональд Туск выразил беспокойство из-за агрессивных действий России и эскалации ситуации. Он заявил, что Европейский совет полностью поддерживает Украину.

Представители Канады, Эстонии, Франции потребовали от РФ освободить моряков и вернуть захваченные корабли.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила озабоченность эскалацией агрессии РФ с применением оружия и сообщила, что будет делать все для деэскалации.

Петр Поршенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры и договорились срочно созвать чрезвычайное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за действий РФ в Азовском море.