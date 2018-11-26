Питання Криму для Росії закрите, - представник РФ в ООН

Фото: Дмитро Полянський (twitter.com/RussiaUN)

Представник Росії на Радбезі ООН заявив, що санкції не вплинуть на позицію по Криму

Російська Федерація (РФ) не змінить своє рішення і позицію щодо анексованого в України Криму. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив представник РФ Дмитро Полянський, передає РБК-Україна з посиланням на службу новин ООН.

Полянський також сказав, що введення санкцій з боку ООН проти Росії і обмеження через ситуацію в Криму нічого не змінять.

"Питання Криму для нас закрите. Жодні санкції не змінять позиції Росії по Криму", - заявив він.

Нагадаємо, 23 листопада 2018 Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Російській Федерації у зв'язку з візитом президента РФ Володимира Путіна на тимчасово окуповану територію Криму.

Також президент України Петро Порошенко відреагував на візит Путіна анексований Крим. Дії російського президента Порошенко назвав порушенням міжнародного права. Порошенко також підкреслив, що від візитів Путіна до Криму півострів не стане російським.

Відзначимо, в Нью-Йорку (США) зібралося засідання Радбезу ООН через напад Росії на кораблі ВМС України.