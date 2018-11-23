Порошенко: від візитів Путіна до Криму півострів не стане російським

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Порошенко наголосив, що керівництво РФ порушує міжнародне право, відвідуючи Крим

Президент України Петро Порошенко відреагував на візит президента Росії Володимира Путіна до анексованого Криму. Дії російського президента Порошенко прокоментував у ході спільного брифінгу з президентам Словаччини Андрієм Кіскою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Порошенко зазначив, що керівництво РФ порушує міжнародне право, відвідуючи незаконно анексований Крим.

"Звичайно, ми розглядаємо дії російського президента як брутальне порушення міжнародного права...Я надав доручення нашому Міністерству закордонних справ відповідно відреагувати на це порушення міжнародного права", - підкреслив Порошенко.

Порошенко також наголосив, що від візитів Путіна до Криму півострів не стане російським.

"Я хочу окремо наголосити і нехай нас почують в Росії - від цих візитів Крим російським не стане. Крим – це Україна. Був і завжди буде", - підкреслив Порошенко.

Крім того, Порошенко висловив переконання, що проти Росії будуть застосовані санкції у зв’язку із проведенням "виборів" на окупованій частині Донбасу.

"Ми закликаємо Росію повернутись до цивілізованого світу", - сказав Порошенко.

Зазначимо, сьогодні, 23 листопада, Путін приїхав до Криму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Путін регулярно проводить зустрічі з представником України в гуманітарній підгрупі по Донбасу, головою політради партії "За життя" Віктором Медведчуком.