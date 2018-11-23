В Виннице задержали наркоторговцев, которые работали через Telegram

Фото: обыски у наркоторговцев (npu.gov.ua)

У задержанных изъяли "товар" на более чем 200 тыс. гривен

В Виннице полиция задержала организованную преступную группу из четырех человек, которые распространяли наркотики через Интернет-магазины в приложении Telegram. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Национальной полиции.

Как отмечается, злоумышленники распространяли амфетамин, психотропную соль PVP, марки ЛСД и марихуану.

Правонарушители распределили роли: один из них - 24-летний житель Винницы - администрировал несколько магазинов в мессенджере, его 23-летний подельник, гражданин Российской Федерации, отслеживал поступление денежных средств на электронные кошельки, банковские карточки и передавал покупателям адреса с местами тайника запрещенного товара. "Закладки" с наркотическими веществами по городу делали еще двое участников группировки, один из которых - несовершеннолетний.

Во время обысков полиция изъяла у задержанных 100 граммов амфетамина, один килограмм марихуаны, 80 г психотропной соли PVP, 57 марок ЛСД, электронные весы, лабораторные колбы, банковские карты. Также полицейские обнаружили 20 "закладок" с наркотиками в различных микрорайонах Винницы. Стоимость изъятых наркотиков составляет около 200 тыс. гривен. Их направили на экспертизу.

Задержанные рассказали, что приобретали наркотики в Интернете и продавали по более высокой цене. Посылку с наркотическими и психотропными веществами правонарушители получили по почте.

Правонарушителю объявили о подозрении по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Их могут арестовать на 10 лет.

Фото: обыски у наркоторговцев (npu.gov.ua)

Напомним, в Киеве задержали группу наркоторговцев, которые занимались оптовым сбытом психотропных веществ на территории столицы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прекратили деятельность организованной группировки наркоторговцев. Две нарколаборатории для изготовления амфетамина обустроили в частном доме и гараже Канева.