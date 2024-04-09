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У Волинській області маршрутка в'їхала в блокпост: є постраждалі (фото)

Волинська область , Вівторок 09 квітня 2024 12:47
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У Волинській області маршрутка в'їхала в блокпост: є постраждалі (фото) Фото: поблизу Луцька водій маршрутки врізався у блокпост (vl.npu.gov.ua/news)
Автор: Ярослава Борзова

Сьогодні вранці поблизу Луцька водій маршрутки врізався у блокпост. Відомо про трьох постраждалих вВнаслідок аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Як зазначають у відомстві, за кермом автомобіля Mercedes Sprinter перебував житель Рівненської області. Попередньо, водій заснув за кермом.

"Внаслідок автопригоди травмувався один поліцейський та доброволець ДФТГ. Також постраждала пасажирка транспортного засобу. Всіх доставили у лікарню на обстеження", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

У Волинській області маршрутка в'їхала в блокпост: є постраждалі (фото)Фото: наслідки ДТП у Луцькому районі (vl.npu.gov.ua/news)

Нещодавні аварії на блокпостах

Нагадаємо, у Чернігівській області 27 березня сталася смертельна ДТП. Водій Renault Scenic на виїзді з міста Корюківка врізався у блокпост і загинув.

21 березня у Кам'янському районі Дніпропетровської області водій авто врізався у блокпост. Під час аварії постраждав поліцейський, а сама іномарка спалахнула.

Крім того, у листопаді 2023 року на Рівненщині водій автомобіля врізався в блокпост. Четверо людей постраждали, зокрема двоє підлітків.

До того ж раніше в Рівненській області через аварію на блокпосту за участю трьох автомобілів загинула одна людина. А у Києві на блокпосту збили співробітницю прикордонної служби. Жінка отримала тілесні ушкодження, її було госпіталізовано.

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