У Волинській області маршрутка в'їхала в блокпост: є постраждалі (фото)

Сьогодні вранці поблизу Луцька водій маршрутки врізався у блокпост. Відомо про трьох постраждалих вВнаслідок аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

"Внаслідок автопригоди травмувався один поліцейський та доброволець ДФТГ. Також постраждала пасажирка транспортного засобу. Всіх доставили у лікарню на обстеження", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, за кермом автомобіля Mercedes Sprinter перебував житель Рівненської області. Попередньо, водій заснув за кермом.

Нещодавні аварії на блокпостах

Нагадаємо, у Чернігівській області 27 березня сталася смертельна ДТП. Водій Renault Scenic на виїзді з міста Корюківка врізався у блокпост і загинув.

21 березня у Кам'янському районі Дніпропетровської області водій авто врізався у блокпост. Під час аварії постраждав поліцейський, а сама іномарка спалахнула.

Крім того, у листопаді 2023 року на Рівненщині водій автомобіля врізався в блокпост. Четверо людей постраждали, зокрема двоє підлітків.

До того ж раніше в Рівненській області через аварію на блокпосту за участю трьох автомобілів загинула одна людина. А у Києві на блокпосту збили співробітницю прикордонної служби. Жінка отримала тілесні ушкодження, її було госпіталізовано.

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