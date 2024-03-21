У Дніпропетровській області водій авто наїхав на поліцейського, врізавшись у блокпост

21 березня у Кам'янському районі Дніпропетровської області водій авто врізався у блокпост. Під час аварії постраждав поліцейський, а сама іномарка спалахнула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Дніпропетровській області.

"Водій транспортного засобу та співробітник Національної поліції, на якого було здійснено наїзд", - констатували у ДСНС.

"Водій легковика Lexus RX 300 скоїв наїзд на бетонний блок. В результаті зіткнення легковий автомобіль спалахнув. Вогонь охопив моторний відсік та стрімко поширювався на салон транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

Так, вранці 21 березня надійшло повідомлення про те, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась на автошляху М-30 "Знам’янка-Луганськ-Ізварине", горить легковий автомобіль.

ДТП на блокпостах в Україні

За 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 ДТП із загиблими або постраждалими, внаслідок яких загинули 2 492 людини, ще 24 774 отримали травми. Зокрема, ДТП на блокпостах забрали життя 11 силовиків з початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед загиблих як військові, так і поліцейські.

Наприклад, раніше в Рівненській області через аварію на блокпосту за участю трьох автомобілів загинула одна людина. А на початку листопада 2023 року у Києві на блокпосту збили співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпості. Жінка отримала тілесні ушкодження, її було госпіталізовано.

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