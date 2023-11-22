Під Рівним автомобіль врізався в блокпост: четверо постраждалих, серед них підлітки

У Рівненській області водій автомобіля врізався в блокпост 21 листопада. Четверо людей постраждали, серед них двоє підлітків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області .

Так, про аварію в Сарненському районі, на трасі "Київ - Ковель - Ягодин" до поліції повідомили медики "швидкої".

Вже на місці правоохоронці з'ясували, що 25-річний водій автомобіля Citroën Jumpy, наїхав на бетонні блоки блокпоста.

"У салоні також перебувало четверо осіб - усі жителі села Лінчин колишнього Березнівського району. Пасажирів віком 13, 14, 20 та 23 років доставили до лікарні. Після надання медичної допомоги їх відпустили", - розповіли в поліції.

Водій за кермом був тверезим.

ДТП в Україні

За 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 ДТП із загиблими або постраждалими, внаслідок яких загинули 2 492 людини, ще 24 774 отримали травми. Зокрема, ДТП на блокпостах забрали життя 11 силовиків з початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед загиблих як військові, так і поліцейські.

Наприклад, раніше в Рівненській області через аварію на блокпосту за участю трьох автомобілів загинула одна людина. З недавнього - на початку листопада у Києві на блокпосту збили співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпості. Жінка отримала тілесні ушкодження, її було госпіталізовано.