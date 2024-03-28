У Чернігівській області сталася смертельна аварія на блокпості (фото)

Фото: у Чернігівській області сталася смертельна аварія на блокпості (facebook.com/policechernigivshchini)

В Чернігівській області 27 березня сталася смертельна ДТП. Водій Renault Scenic на виїзді з міста Корюківка врізався у блокпост і загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Чернігівської області 28 березня.