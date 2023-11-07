У Києві на блокпосту збили співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Що відомо про ДТП

За інформацією поліції, надзвичайна подія сталась вчора ввечері о 21:25 годині у Деснянському районі столиці.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, 66-річний чоловік, керуючи автомобілем "Рено", рухався по проспекту Броварському зі сторони м. Бровари у напрямку м. Києва.

При в’їзді до столиці водій скоїв наїзд на працівницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

У результаті чого жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Водія перевірили на стан сп’яніння, драгер показав, що чоловік тверезий.

Вказану подію слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 286 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство.

Фото: у Києві на блокпосту збили військову (kyiv.npu.gov.ua)

Не перший подібний випадок

Нагадаємо, що в ніч на неділю, 22 жовтня, на в'їзді в Київ з боку Броварів сталася ДТП - автомобіль на смерть збив військового, який стояв на блокпості.

Крім того, 25 липня на блокпосту поблизу станції метро "Святошин" водій автомобіля Volkswagen скоїв ДТП. Внаслідок аварії один військовослужбовець загинув на місці, двоє інших військових постраждали.

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