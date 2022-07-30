В Ровенской области фура врезалась в блокпост и другой грузовик. Есть погибший

В Ровенской области произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области .

Сообщается, что инцидент произошел накануне вечером. Водитель автомобиля Volvo проигнорировал требования дорожных знаков и въехал в бетонную конструкцию блокпоста, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Magnum.

В результате второй грузовик перевернулся, а его водитель выпал из салона и попал под колеса Volvo. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Водитель первой фуры госпитализирован с множественными ранами.

Кроме того, в ДТП была повреждена легковушка Ford, которая была припаркована на обочине. На момент аварии в ней никого не было.