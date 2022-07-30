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В Ровенской области фура врезалась в блокпост и другой грузовик. Есть погибший

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Ровенская область, Суббота 30 июля 2022 18:54
В Ровенской области фура врезалась в блокпост и другой грузовик. Есть погибший Фото: ДТП в Ровенской области (rv.npu.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

В Ровенской области произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

Сообщается, что инцидент произошел накануне вечером. Водитель автомобиля Volvo проигнорировал требования дорожных знаков и въехал в бетонную конструкцию блокпоста, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Magnum.

В результате второй грузовик перевернулся, а его водитель выпал из салона и попал под колеса Volvo. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Водитель первой фуры госпитализирован с множественными ранами.

Кроме того, в ДТП была повреждена легковушка Ford, которая была припаркована на обочине. На момент аварии в ней никого не было.

Напомним, ранее сообщалось, что в Волынской области полицейский сбил на блокпосту военнослужащего Национальной гвардии и участкового.

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ДТП Ровенская область
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