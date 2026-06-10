Антидроновими сітками закриють дороги на Волині неподалік Білорусі

За його словами, підготовка оборонних рубежів у регіоні розпочалася ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі в області вже облаштовані інженерні загородження та укріплені оборонні позиції.

Де встановлюють антидронові сітки

Одним із нових безпекових заходів стало встановлення спеціальних сіток для захисту від безпілотників.

Такі конструкції з'являться на визначених ділянках доріг, зокрема у Шацькій громаді.

"Ми повинні бути максимально готовими до будь-якого розвитку подій. Волинь сьогодні є однією з найкраще підготовлених прикордонних областей України, і цю роботу необхідно продовжувати", - сказав Роман Романюк.

Чому посилюють захист

Голова ОВА зазначив, що поява антидронових сіток подекуди викликає занепокоєння серед місцевих жителів.

"Це дещо насторожує місцеве населення, багато хто припускає, що це небезпечно. Дай Боже, щоб вони не знадобилися у використанні. Але ми маємо бути готові в будь-якому разі", - наголосив він.

За словами Романюка, наявність укріплень, опорних пунктів та інженерних загороджень є додатковим фактором стримування потенційних загроз з боку Білорусі.

Також голова Волинської ОВА заявив, що поки Білоруссю керує Олександр Лукашенко, ризики з боку цього напрямку зберігаються. Водночас зараз поблизу кордону з Волинською областю не фіксують скупчення білоруських військ чи техніки.