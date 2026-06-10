Антидроновыми сетками закроют дороги на Волыни неподалеку Беларуси

По его словам, подготовка оборонительных рубежей в регионе началась еще до начала полномасштабного вторжения России. Сейчас в области уже обустроены инженерные заграждения и укреплены оборонительные позиции.

Где устанавливают антидроновые сетки

Одним из новых мер безопасности стало установление специальных сеток для защиты от беспилотников.

Такие конструкции появятся на определенных участках дорог, в частности в Шацкой громаде.

"Мы должны быть максимально готовыми к любому развитию событий. Волынь сегодня является одной из лучше всего подготовленных пограничных областей Украины, и эту работу необходимо продолжать", - сказал Роман Романюк.

Почему усиливают защиту

Председатель ОВА отметил, что появление антидроновых сеток иногда вызывает беспокойство среди местных жителей.

"Это несколько настораживает местное население, многие предполагают, что это опасно. Дай Бог, чтобы они не понадобились в использовании. Но мы должны быть готовы в любом случае", - подчеркнул он.

По словам Романюка, наличие укреплений, опорных пунктов и инженерных заграждений является дополнительным фактором сдерживания потенциальных угроз со стороны Беларуси.

Также председатель Волынской ОВА заявил, что пока Беларусью руководит Александр Лукашенко, риски со стороны этого направления сохраняются. В то же время сейчас вблизи границы с Волынской областью не фиксируют скопления белорусских войск или техники.