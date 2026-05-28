Україна нарощує фортифікації на кордоні на фоні загрози з Білорусі

21:05 28.05.2026 Чт
Над укріпленням понад 1000 кілометрів кордону працює не лише ДПСУ
Дмитро Левицький, Андрій Демченко
Україна нарощує фортифікації на кордоні на фоні загрози з Білорусі Фото: Україна посилює кордон з Білоруссю
Україна продовжує нарощувати оборонні рубежі на всій протяжності ділянки північного кордону з Білоруссю.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За словами речника ДПСУ, державний кордон з Білоруссю, протяжність якого становить 1085 кілометрів, захищений від ворога. Проте зараз триває процес його активного зміцнення.

Посилення оборони відбувається комплексно за участю різних сил безпеки та оборони:

  • ДПСУ: прикордонники проводять інженерні роботи безпосередньо вздовж лінії кордону в зоні своєї відповідальності.
  • Інші складові Сил оборони: також проводять роботи з облаштування фортифікацій.
  • Місцева влада: за дорученням президента органи місцевого самоврядування мають масштабніше долучитися до будівництва укріплень.

"Ті роботи, які вже були зроблені, зараз мова йде про те, щоб їх ще наростити", - зазначив Демченко в розмові з РБК-Україна.

Загроза з Білорусі

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про 5 сценаріїв Росії щодо розширення війни на півночі України. Серед цих сценаріїв і втягування Білорусі у війну.

Водночас Білорусь провела спільні ядерні навчання з Росією, а з Мінська регулярно лунають звинувачення в бік України. Днями білоруський режим заявив про нібито атаки дронів з боку української території.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни, наразі немає ознак наземного вторгнення з Білорусі.

Однак Росія може використати білоруську територію для ударів по західних областях України.

