Вокзали Києва не пошкоджені через атаку РФ, але поїзди затримуються, - УЗ

Залізничні вокзали Києва не зазнали ушкоджень внаслідок атаки Росії 23 вересня, однак є затримки низки поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Зазначається, що під час масованої атаки на Київ моніторинговий центр УЗ посилено відстежував ситуацію, завдяки чому вдалося не зупиняти рух пасажирських поїздів.
На Центральному вокзалі та вокзалі Дарниця посадка та висадка пасажирів здійснювалися через підземні переходи, як і передбачено для жовтого рівня повітряної загрози у разі фіксації цілей поблизу вокзалів.
Залізничні вокзали столиці наразі не зазнали ушкоджень внаслідок атаки. Водночас є затримки поїздів.
Найбільше від графіка відстають поїзди, які курсують із центральної частини України, Запоріжжя та Дніпропетровщини.
Поїзди Kyiv City Express курсують повним кільцем із затримками в межах 10-30 хвилин.
Нагадаємо, Київ від ранку під атакою ворожих дронів.
Вранці російські дрони влучили у дві автозаправні станції в різних районах Києва - Голосіївському та Дарницькому. На одній АЗС загорівся дах, унаслідок чого постраждала одна людина.
Крім того, після удару АЗС мережі "Укрнафта" була повністю зруйнована. Це вже шоста атака на об'єкти компанії за останні тижні. Працівники не постраждали, оскільки на момент обстрілу перебували в укритті.
Загалом внаслідок сьогоднішніх атак на Київ щонайменше двоє людей загинули, ще 22 постраждали.
Також відомо, що російські війська завдали удару по фармацевтичному заводу "Дарниця" у Києві. Серед працівників підприємства загиблих немає.
Окрім того, сьогодні в "Укрзалізниці" закликали українців триматися подалі від залізничних об'єктів і йти до укриття за будь-якого рівня тривоги найближчими днями і в подальшому.