Вокзали Києва не пошкоджені через атаку РФ, але поїзди затримуються, - УЗ

Зазначається, що під час масованої атаки на Київ моніторинговий центр УЗ посилено відстежував ситуацію, завдяки чому вдалося не зупиняти рух пасажирських поїздів.

На Центральному вокзалі та вокзалі Дарниця посадка та висадка пасажирів здійснювалися через підземні переходи, як і передбачено для жовтого рівня повітряної загрози у разі фіксації цілей поблизу вокзалів.

Залізничні вокзали столиці наразі не зазнали ушкоджень внаслідок атаки. Водночас є затримки поїздів.

Найбільше від графіка відстають поїзди, які курсують із центральної частини України, Запоріжжя та Дніпропетровщини.

Поїзди Kyiv City Express курсують повним кільцем із затримками в межах 10-30 хвилин.