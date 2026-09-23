ua en ru
Ср, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Будьте в ці дні максимально обачними": в УЗ попередили про загрозу ударів

09:58 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
"Будьте в ці дні максимально обачними": в УЗ попередили про загрозу ударів Фото: ворог вдарив по залізничній інфраструктурі Києва (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

В "Укрзалізниці" закликали триматися подалі від залізничних об'єктів і ховатися в укриття за будь-якого рівня тривоги у найближчі дні та на майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.

"Будьте в ці дні та й завжди максимально обачні біля залізничних об'єктів! Залиште їх, перейдіть в укриття за будь-якого рівня тривоги", - написав Перцовський.

Він також нагадав: і за жовтого рівня тривоги посадка та висадка пасажирів відбувається лише з підземних приміщень Центрального вокзалу та на станції Дарниця.

Під час ворожої атаки на залізничну інфраструктуру столиці постраждав один залізничник. Він отримав уламкові поранення, повертаючись зі зміни додому, і зараз перебуває у лікарні.

"Ворожі атаки на столицю продовжуються, під прицілом - і залізнична інфраструктура столиці", - зазначив Перцовський.

Якщо пасажир через безпекові причини не встиг на потяг - гроші повернуть повністю.

"Якщо з безпекових питань затримуєтесь на рейс - не біда. Ми повернемо 100% вартості, поїдете наступним поїздом. Понад усе - бережіть себе", - підкреслив він.

Нагадаємо, вранці 23 вересня дрони влучили у дві автозаправки в різних районах Києва - у Голосіївському та Дарницькому.

В одному з випадків спалахнув дах заправки, одна людина постраждала.

Як повідомляло РБК-Україна, АЗС мережі "Укрнафти" після удару повністю зруйновано - це вже шостий обстріл об'єктів компанії за останні тижні.

Персонал не постраждав, оскільки перебував в укритті.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укрзалізниця Атака дронів
Новини
Росіяни атакували дві АЗС та бізнес-центр у Києві
Росіяни атакували дві АЗС та бізнес-центр у Києві
Аналітика
Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом
Роман Коткореспондент РБК-Україна Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом