ua en ru
Ср, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Атака РФ на Київ: кількість жертв зростає, постраждалих понад 20

13:27 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Атака РФ на Київ: кількість жертв зростає, постраждалих понад 20 Фото: У столиці знову зростає кількість жертв і потерпілих (dsns_kyiv)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Щонайменше двоє людей загинули, ще 22 постраждали внаслідок російських ударів по Києву 23 вересня.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Уже дві жертви атаки ворога на столицю. Один чоловік помер у лікарні, ще один загинув", - написав міський голова.

За його словами, станом на 13:06 постраждали щонайменеш 22 мешканці міста.

Згідно з останніми даними, 16 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Оновлено о 13:40

Кличко повідомив, що кількість потерпілих зросла до 25 осіб.

"17 із них перебувають в лікарнях", - уточнив він.

Про перші наслідки російських ударів по Києву стало відомо ще вранці. Так, у Солом'янському районі уламки БпЛА впали між житловими будинками.

Атака РФ на Київ: кількість жертв зростає, постраждалих понад 20

Наслідки атаки РФ на Київ 23 вересня (Фото: dsns_kyiv)

Також унаслідок атаки сталося загоряння на території транспортного підприємства. Пізніше стало відомо про падіння безпілотника на будівлю магазину та влучання БпЛА у дев'ятиповерхову нежитлову будівлю на рівні четвертого поверху.

Атака РФ на Київ: кількість жертв зростає, постраждалих понад 20

Наслідки атаки РФ на Київ 23 вересня (Фото: dsns_kyiv)

У Голосіївському районі зафіксували пожежу в складських приміщеннях, а також влучання БпЛА в АЗС.

Крім того, безпілотник упав на чотириповерховий бізнес-центр, дах нежитлової будівлі та територію об'єкта транспортної інфраструктури.

Атака РФ на Київ: кількість жертв зростає, постраждалих понад 20

Наслідки атаки РФ на Київ 23 вересня (Фото: dsns_kyiv)

У Дарницькому районі зафіксували влучання в об'єкт транспортної інфраструктури. Також через атаку загорівся дах однієї з АЗС.

Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих, усіх госпіталізували. Двоє поранених перебували у тяжкому стані. Згодом кількість постраждалих зросла до восьми. Один із госпіталізованих у тяжкому стані помер у лікарні.

Атака РФ на Київ: кількість жертв зростає, постраждалих понад 20

Наслідки атаки РФ на Київ 23 вересня (Фото: dsns_kyiv)

Атака російських БпЛА на Київ триває. Мешканців столиці закликають перебувати в безпечних місцях.

Раніше РБК-Україна показувало, який вигляд має АЗС "Укрнафти" у Києві після російської атаки.

Окрім того, в УЗ відповіли, чи пошкоджений центральний вокзал у столиці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Віталий Кличко Атака дронів
Новини
Атака РФ на Київ: кількість жертв зростає, постраждалих понад 20
Атака РФ на Київ: кількість жертв зростає, постраждалих понад 20
Аналітика
Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом
Роман Коткореспондент РБК-Україна Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом