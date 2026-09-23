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РФ вдарила по фармацевтичному заводу "Дарниця" у Києві

13:30 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Кучерявець
РФ вдарила по фармацевтичному заводу "Дарниця" у Києві Фото: Фармзавод "Дарниця" в Києві знову потрапив під удар (РБК-Україна)
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Російські війська завдали удару по фармацевтичному заводу "Дарниця" у Києві. Серед працівників підприємства загиблих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку членкині Стратегічної ради фармацевтичної компанії "Дарниця" та співзасновниці Zagoriy Foundation Катерини Загорій.

Що відомо про удар

У компанії підтвердили факт удару по підприємству, однак поки не розголошують інформацію про характер пошкоджень та наслідки атаки.

"З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків. На цей момент можемо підтвердити, що загиблих серед працівників немає", - повідомила Загорій.

Вона також закликала не публікувати фото та відео з місця події.

Деталі щодо наслідків удару очікуються після завершення роботи компетентних служб.

Довідка

"Дарниця" - це українська фармацевтична компанія з головним офісом у Києві. Підприємство виробляє понад 200 брендів лікарських засобів.

Препарати компанії охоплюють, зокрема, такі напрямки, як кардіологія, неврологія та лікування болю. Ліки випускають у різних формах - таблетках, капсулах, ампулах, краплях тощо.

Серед відомих препаратів "Дарниці": Цитрамон-Дарниця, Парацетамол-Дарниця, Анальгін-Дарниця, Мефенамінка, Дарфен Експрес, Каптопрес-Дарниця, Спіронолактон-Дарниця, Септефрил-Дарниця, Медихронал-Дарниця, Дарсіл та Адреналін-Дарниця.

Нагадаємо, в червні 2026 року росіяни вже били по фармзаводу "Дарниця" у Києві.

Нещодавно в компанії в коментарі РБК-Україна оцінили ризик дефіциту ліків та сказали, що буде з цінами на препарати на тлі російських атак.

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