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Росіяни атакували дві АЗС та бізнес-центр у Києві

08:27 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Росіяни атакували дві АЗС та бізнес-центр у Києві Фото: росіяни атакували дві АЗС у Києві (facebook.com/bogdan.kukura)
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Російські окупанти вранці 23 вересня атакували дронами дві АЗС у різних районах Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За інформацією мера,ьвлучання ворожого дрона в АЗС зафіксовано в Голосіївському районі Києва.

Також Кличко повідомив, що у Дарницькому районі столиці є влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури. Попередньо, одна людина постраждала.

Пізніше мер уточнив, що в Дарницькому районі внаслідок атаки ворога, попередньо, зафіксовано загоряння на даху однієї з АЗС.

Оновлено 8:58

У Києві відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки РФ. Всіх медики госпіталізували. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані.

Оновлено 9:21

У Голосіївському районі дрон впав на чотириповерховий бізнес-центр. Екстрені служби прямують на місце.

Атака на Київ

Нагадаємо, росіяни в ніч на 23 вересня та зранку активно атакують Київ дронами.

Цієї ночі повітряну тривогу у Києві оголошували багато разів, оскільки безпілотники залітали на місто хвилями. Фактично протягом усієї ночі та зранку у столиці періодично чути вибухи та роботу ППО.

Внаслідок атаки вже відомо, що в одному з районів пошкоджено склад.

Тим часом у Kyiv City Express повідомили, що рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинено через підвищену повітряну загрозу для Києва.

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АЗС Обстріл Києва Війна в Україні Атака дронів
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