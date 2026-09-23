Росіяни атакували дві АЗС та бізнес-центр у Києві
Російські окупанти вранці 23 вересня атакували дронами дві АЗС у різних районах Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
За інформацією мера,ьвлучання ворожого дрона в АЗС зафіксовано в Голосіївському районі Києва.
Також Кличко повідомив, що у Дарницькому районі столиці є влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури. Попередньо, одна людина постраждала.
Пізніше мер уточнив, що в Дарницькому районі внаслідок атаки ворога, попередньо, зафіксовано загоряння на даху однієї з АЗС.
Оновлено 8:58
У Києві відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки РФ. Всіх медики госпіталізували. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані.
Оновлено 9:21
У Голосіївському районі дрон впав на чотириповерховий бізнес-центр. Екстрені служби прямують на місце.
Атака на Київ
Нагадаємо, росіяни в ніч на 23 вересня та зранку активно атакують Київ дронами.
Цієї ночі повітряну тривогу у Києві оголошували багато разів, оскільки безпілотники залітали на місто хвилями. Фактично протягом усієї ночі та зранку у столиці періодично чути вибухи та роботу ППО.
Внаслідок атаки вже відомо, що в одному з районів пошкоджено склад.
Тим часом у Kyiv City Express повідомили, що рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинено через підвищену повітряну загрозу для Києва.