Від будівлі не залишилось нічого: який вигляд має АЗС "Укрнафти" у Києві після атаки (фото)

З'явились фото наслідків чергового удару по автозаправному комплексу мережі Укрнафта в Києві. Це вже шостий обстріл об'єктів компанії за останні тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління АТ "Укрнафта" Богдана Кукуру та головного комерційного директора Групи "Нафтогаз" Сергія Федоренка.

"Ще один удар по цивільній інфраструктурі UKRNAFTA. Вже шостий за останні тижні", - написав голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

За його словами, компанія продовжить роботу попри обстріли.

"Найважливіше: люди не постраждали - персонал перебував в укритті. На місці вже працюють рятувальники та поліція", - пише Кукура.

Масштаби пошкоджень оцінюватимуть після завершення їхньої роботи.

"Пошкоджені об'єкти будемо відновлювати, щоб забезпечити людей пальним", - додав він.

Нагадаємо, вранці 23 вересня росіяни атакували дронами дві АЗС у різних районах Києва.

У Голосіївському районі дрон влучив безпосередньо в заправку, а в Дарницькому - спалахнув дах іншої АЗС, одна людина постраждала.