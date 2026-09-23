RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Вокзалы Киева не повреждены из-за атаки РФ, но поезда задерживаются, - УЗ

13:35 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: вокзалы Киева не повреждены из-за атаки РФ, но поезда задерживаются (Getty Images)

Железнодорожные вокзалы Киева не получили повреждений в результате атаки России 23 сентября, однако есть задержки ряда поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Во время массированной атаки на Киев мониторинговый центр УЗ усиленно отслеживал ситуацию, благодаря чему удалось не останавливать движение пассажирских поездов.

На Центральном вокзале и вокзале Дарница посадка и высадка пассажиров осуществлялась через подземные переходы, как это предусмотрено для желтого уровня воздушной угрозы в случае фиксации целей вблизи вокзалов.

Железнодорожные вокзалы столицы пока не получили повреждений в результате атаки. В то же время есть задержки поездов.

Больше всего от графика отстают поезда, курсирующие из центральной части Украины, Запорожья и Днепропетровщины.

Поезда Kyiv City Express курсируют полным кольцом с задержками в пределах 10-30 минут.

Обстрелы Киева

Напомним, Киев с утра под атакой вражеских дронов.

Утром российские дроны попали в две автозаправочные станции в разных районах Киева - Голосеевском и Дарницком. На одной АЗС загорелась крыша, в результате чего пострадал один человек.

Кроме того, после удара АЗС сети "Укрнафта" была полностью разрушена. Это уже шестая атака на объекты компании за последние недели. Работники не пострадали, поскольку в момент обстрела находились в укрытии.

Всего в результате сегодняшних атак на Киев по меньшей мере два человека погибли, еще 22 пострадали.

Также известно, что российские войскананесли удар по фармацевтическому заводу "Дарница" в Киеве. Среди работников предприятия погибших нет.

Кроме того, сегодня в "Укрзализныце" призвали украинцев держаться подальше от железнодорожных объектов и идти к укрытию при любом уровне тревоги в ближайшие дни и в дальнейшем.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в УкраинеУкрзализныцяПоездаОбстрел КиеваКиев