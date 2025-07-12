На вокзалі Харкова натовп "відбивав" у ТЦК чоловіка: поліція розповіла подробиці

На вокзалі у Харкові натовп намагався "відбити" чоловіка у ТЦК, один з учасників інциденту навіть напав на працівників військкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Харківської області.

Зазначається, що поліція затримала порушника, який напав на працівників РТЦК та СП у Харкові під час виконання службових обов’язків.

"Конфлікт стався 11 липня на Харківському вокзалі. Встановлено, що працівники ТЦК супроводжували військовослужбовця до військової частини. Під час висадки зі службового автомобіля чоловік почав чинити опір, що привернуло увагу громадян", - зазначили у поліції.

Окрім того, у ході конфлікту 44-річний перехожий наніс тілесні ушкодження одному з працівників РТЦК та СП.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Що кажуть у ТЦК

У прес-службі Харківського РТЦК долали, що за результатами попередньої перевірки встановлено, що з боку представників РТЦК та СП жодних протиправних дій щодо громадян вчинено не було. Інцидент стався виключно через необгрунтовні та необачні дії громадян, які, поставили під загрозу життя та здоров'я військовослужбовців РТЦК та СП.

"Будь-які спроби перешкоджання оповіщенню, образи, опір, напад – матимуть неминучі наслідки, правопорушники нестимуть відповідну адміністративну чи кримінальну відповідальність", - додали у ТЦК.