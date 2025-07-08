Спецслужбам відомі імена українців, які передавали РФ інформацію для ударів по ТЦК, - ЦПД

Деякі українці надсилали інформацію в чат-бот, завдяки якому російські війська завдавали ударів по будівлях ТЦК та СП. Їхні імена вже відомі українським спецслужбам.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів в ефірі телемарафону.