Спецслужбам відомі імена українців, які передавали РФ інформацію для ударів по ТЦК, - ЦПД
Деякі українці надсилали інформацію в чат-бот, завдяки якому російські війська завдавали ударів по будівлях ТЦК та СП. Їхні імена вже відомі українським спецслужбам.
Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів в ефірі телемарафону.
"Справді, випадки, що деякі українці туди (росіянам - ред.) відправляли інформацію, є. Це правда. Але, по-перше, дані цих людей уже є в росіян. І, по-друге, ці українці вже відомі українським спецслужбам", - розповів Коваленко.
За його словами, по деяких з цих українців "вже проведена успішна робота".
Удари Росії по ТЦК
Нагадаємо, Росія неодноразово атакувала ТЦК в Україні з метою зриву процесу мобілізації. Зокрема, під удари потрапляли Кременчук, Полтава та Кривий Ріг.
Днями було завдано удар по центру комплектування в Кременчуці. А вчора росіяни атакували ТЦК у Харкові та Запоріжжі. Внаслідок ворожих ударів були постраждалі.
У зв'язку з цим Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) заявив про призупинення діяльності через "напружену ситуацію в країні".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.