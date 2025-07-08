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Спецслужбам відомі імена українців, які передавали РФ інформацію для ударів по ТЦК, - ЦПД

Вівторок 08 липня 2025 22:42
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Спецслужбам відомі імена українців, які передавали РФ інформацію для ударів по ТЦК, - ЦПД Фото: керівник ЦПД Андрій Коваленко (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Деякі українці надсилали інформацію в чат-бот, завдяки якому російські війська завдавали ударів по будівлях ТЦК та СП. Їхні імена вже відомі українським спецслужбам.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів в ефірі телемарафону.

"Справді, випадки, що деякі українці туди (росіянам - ред.) відправляли інформацію, є. Це правда. Але, по-перше, дані цих людей уже є в росіян. І, по-друге, ці українці вже відомі українським спецслужбам", - розповів Коваленко.

За його словами, по деяких з цих українців "вже проведена успішна робота".

Удари Росії по ТЦК

Нагадаємо, Росія неодноразово атакувала ТЦК в Україні з метою зриву процесу мобілізації. Зокрема, під удари потрапляли Кременчук, Полтава та Кривий Ріг.

Днями було завдано удар по центру комплектування в Кременчуці. А вчора росіяни атакували ТЦК у Харкові та Запоріжжі. Внаслідок ворожих ударів були постраждалі.

У зв'язку з цим Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) заявив про призупинення діяльності через "напружену ситуацію в країні".

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ТЦК Війна в Україні
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