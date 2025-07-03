Чому росіяни атакують ТЦК? У Сухопутних військах назвали мету РФ
Російські війська намагаються зірвати процес мобілізації в Україні, завдаючи удари по ТЦК за допомогою дронів-камікадзе.
Про це заявив спікер Сухопутних сил ЗСУ Віталій Саранцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.
"В останні дні ворог почав практикувати такі удари. Він має на меті зірвати процес мобілізації", - зазначив Саранцев.
При цьому він також зазначив, що ворогу не вдасться зірвати мобілізацію, адже процес цей неможливо зупинити.
"Ми і далі будемо комплектувати військо та готувати нових військових", - додав спікер Сухопутних сил ЗСУ.
Атака "Шахедів" на Полтаву
Зранку у четвер, 3 липня, російські окупанти атакували Полтаву ударними дронами. Місцева влада повідомляла про масовану атаку безпілотників на місто.
Пізніше Сухопутні війська ЗСУ повідомили про влучання по будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП, внаслідок чого виникла пожежа. Також сталося інше влучання біля Полтавського обласного ТЦК та СП, там сталося загоряння на території приватного будинку.
Станом на 12:00 відомо про двох загиблих у Полтаві, понад 10 осіб - травмовано. Більше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.