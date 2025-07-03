Чому росіяни атакують ТЦК? У Сухопутних військах назвали мету РФ

Фото: у Сухопутних військах назвали мету ударів РФ по ТЦК (t.me/dsns_telegram)

Російські війська намагаються зірвати процес мобілізації в Україні, завдаючи удари по ТЦК за допомогою дронів-камікадзе.

Про це заявив спікер Сухопутних сил ЗСУ Віталій Саранцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.