У Вінниці обласний ТЦК призупиняє роботу: в чому причина
Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) заявив про призупинення діяльності через "напружену ситуацію в країні".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Вінницького обласного ТЦК та СП.
"З огляду на напружену ситуацію в країні та з метою убезпечення життя і здоров’я громадян Вінницький обласний ТЦК та СП наразі призупиняє свою діяльність за адресою вул. Данила Галицького, 31", - зазначається у Facebook-сторінці ТЦК та СП.
Питання медичного забезпечення
Прийом щодо питань медичного забезпечення здійснюватиметься з 7 липня на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Миколи Пирогова за адресою: вул. Пирогова, 46, четвертий поверх, поліклінічне відділення.
Графік роботи:
- з понеділка по п’ятницю - 08:00 - 17:00;
- субота - 08:00 - 13:00;
- неділя - вихідний.
Звернутись до обласної клінічної лікарні можна за телефоном 066-033-79-65.
Соціальні та інші питання Прийом щодо соціальних та інших питань здійснюватиметься з 9 липня на базі Центру надання адміністративних послуг "Прозорий офіс" за адресою: проспект Космонавтів, 30.
Графік роботи:
- з понеділка по п’ятницю - 08:30 - 17:00;
- субота і неділя - вихідні.
Звернутись до "Прозорого офісу" можна за телефоном 095-586-31-94.
Удари по ТЦК
3 липня російські терористи вдарили по будівлях ТЦК у Полтаві. Через обстріл поранення отримали десятеро людей. Серед постраждалих - двоє військових ТЦК та СП та двоє воїнів Збройних сил України (ЗСУ).
Втім, це не вперше ворог атакує ТЦК в Україні. Лише нещодавно терористи обстріляли ТЦК у Кривому Розі та Кременчуці.
Більше про те, чи загрожують атаки "Шахедів" на ТЦК зривом мобілізації в Україні - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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