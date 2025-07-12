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На вокзале Харькова толпа "отбивала" у ТЦК мужчину: полиция рассказала подробности

Суббота 12 июля 2025 15:08
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На вокзале Харькова толпа "отбивала" у ТЦК мужчину: полиция рассказала подробности Фото: на вокзале Харькова толпа "отбивала" у ТЦК мужчину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На вокзале в Харькове толпа пыталась "отбить" мужчину у ТЦК, один из участников инцидента даже напал на работников военкомата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Харьковской области.

Отмечается, что полиция задержала нарушителя, который напал на работников РТЦК и СП в Харькове при исполнении служебных обязанностей.

"Конфликт произошел 11 июля на Харьковском вокзале. Установлено, что работники ТЦК сопровождали военнослужащего в воинскую часть. Во время высадки из служебного автомобиля мужчина начал сопротивляться, что привлекло внимание граждан", - отметили в полиции.

Кроме того, в ходе конфликта 44-летний прохожий нанес телесные повреждения одному из работников РТЦК и СП.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Что говорят в ТЦК

В пресс-службе Харьковского РТЦК сообщили, что по результатам предварительной проверки установлено, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении граждан совершено не было. Инцидент произошел исключительно из-за необоснованных и опрометчивых действий граждан, которые поставили под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих РТЦК и СП.

"Любые попытки препятствования оповещению, оскорбления, сопротивление, нападение - будут иметь неизбежные последствия, правонарушители будут нести соответствующую административную или уголовную ответственность", - добавили в ТЦК.

Россия атакует здания ТЦК

Россияне начали целенаправленно атаковать ТЦК. Недавно оккупанты атаковали помещение центра комплектования в Кременчуге. На следующий день оккупанты атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье. Также под атакой были ТЦК в Полтаве и Кривом Роге.

После атак Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) заявил о приостановлении деятельности из-за "напряженной ситуации в стране".

Однако в Сухопутных войсках заявили, что мобилизация в ВСУ будет продолжаться - сорвать ее у врага не получится. А руководитель Центра противодействия дезинформации о СНБО утверждают, что СБУ якобы установила имена украинцев, которые передавали россиянам данные о местоположении ТЦК.

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