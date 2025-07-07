Росіяни атакували ТЦК у Харкові та Запоріжжі, є поранені

У понеділок, 7 липня, російські війська атакували Харків і Запоріжжя ударними безпілотниками. Було влучання в ТЦК у двох містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ в Telegram.

Обидва удари були нанесені вранці. Повітряна тривога триває в регіонах понад годину.

"На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється", - зазначили в командуванні військ.

У Запоріжжі удар дрона було зафіксовано поблизу обласного ТЦК , внаслідок чого поранено одного військовослужбовця . На місцях працюють екстрені служби.

Як повідомили Сухопутні війська ЗСУ, в Харкові дрони вразили будівлю Харківського обласного ТЦК та СП (центр комплектування та соціальної підтримки), а також прилеглу територію.

Удари по ТЦК

Росія за останній тиждень тричі вдарила по ТЦК в Україні. Крім Кременчука, також були "прильоти" на територію ТЦК у Полтаві та Кривому Розі.

У Сухопутних військах заявляли, що ворог такими обстрілами хоче зірвати процес мобілізації.

Водночас, окупанти 6 липня атакували місто Кременчук Полтавської області. Було влучання у будівлю місцевого ТЦК.

Речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев нагадав, що ця кампанія росіян розпочалась раніше - у формі терористичних атак на будівлі ТЦК та СП з серіями мінувань та спроб пронесення туди вибухових пристроїв.

Крім того, сьогодні стало відомо, що Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) заявив про призупинення діяльності через "напружену ситуацію в країні".

Обстріл Харкова та Запоріжжя

Нагадаємо, що сьогоні 7 липня у Харкові пролунали звуки вибухів. Ворог атакував місто ударними дронами.

Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок останньої атаки по Харкову зросла до 11.

Крім того, російська армія вранці понеділка, 7 липня, масовано атакувала Запоріжжя дронами типу "Шахед". Зафіксовано шість ударів по місту.

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