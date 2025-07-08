"Мобілізація буде тривати": у Сухопутних військах відповіли на атаки РФ по ТЦК
Російська армія цілеспрямовано атакує територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Таким чином росіяни намагаються зірвати мобілізацію.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.
"Попри всі зусилля ворога, який прагне пригальмувати цей процес, або навіть зупинити його, мобілізація в нас тривала, триває і буде тривати", - підкреслив Саранцев.
За його словами, все зроблено для того, щоб процес комплектації й поповнення підрозділів Сил оборони залишався неспинним.
Раніше речник Сухопутних військ також наголошував, що, окрім зриву мобілізації, агресор намагається також посіяти страх і зневіру серед населення. Зауважив, що багато ТЦК розташовані у густонаселених районах з розвиненою інфраструктурою.
"Таке небезпечне сусідство має обурити громадян і підштовхнути їх до якихось дій проти ТЦК… Саме на це Росія, найімовірніше, робить ставку", - сказав він.
Удари по ТЦК
Варто нагадати, що Росія неодноразово била по ТЦК в Україні. Зокрема, під удари потрапляли Кременчук, Полтава та Кривий Ріг, з метою зриву процесу мобілізації.
Днями було завдано удар по центру комплектування в Кременчуці. А вчора росіяни атакували ТЦК у Харкові та Запоріжжі. Унаслідок ударів окупаційних сил були постраждалі.
На тлі цих подій Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) заявив про призупинення діяльності через "напружену ситуацію в країні".
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