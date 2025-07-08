"Мобілізація буде тривати": у Сухопутних військах відповіли на атаки РФ по ТЦК

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

"Попри всі зусилля ворога, який прагне пригальмувати цей процес, або навіть зупинити його, мобілізація в нас тривала, триває і буде тривати", - підкреслив Саранцев.

За його словами, все зроблено для того, щоб процес комплектації й поповнення підрозділів Сил оборони залишався неспинним.

Раніше речник Сухопутних військ також наголошував, що, окрім зриву мобілізації, агресор намагається також посіяти страх і зневіру серед населення. Зауважив, що багато ТЦК розташовані у густонаселених районах з розвиненою інфраструктурою.

"Таке небезпечне сусідство має обурити громадян і підштовхнути їх до якихось дій проти ТЦК… Саме на це Росія, найімовірніше, робить ставку", - сказав він.