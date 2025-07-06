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Російські дрони вдарили по ТЦК у Кременчуці: що відомо

Кременчук, Неділя 06 липня 2025 11:04
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Російські дрони вдарили по ТЦК у Кременчуці: що відомо Фото: РФ атакувала ТЦК у Кременчуці (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти 6 липня атакували місто Кременчук Полтавської області. Було влучання у будівлю місцевого ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ в Telegram.

Як зазначається, сьогодні близько 9:35 ворог завдав дронових ударів по місту Кременчук.

"Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч", - повідомили у Сухопутних військах.

За попередніми даними, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці влучань працюють профільні служби.

Подробиці атаки

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут заявив, що внаслідок ворожої атаки на Кременчуцький район виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

"На місці події працюють усі відповідні служби. Станом на цей момент звернень до екстрених служб щодо постраждалих або загиблих не надходило", - уточнив він.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що було влучання в одному із центральних районів міста. Також частково перекрита одна із центральних доріг.

Удари по ТЦК

Росія за останній тиждень тричі вдарила по ТЦК в Україні. Крім Кременчука, також були "прильоти" на територію ТЦК у Полтаві та Кривому Розі.

У Сухопутних військах заявляли, що ворог такими обстрілами хоче зірвати процес мобілізації.

Обстріл України

Вночі та зранку 6 липня російська армія атакувала Україну 157 дронами, а також випустила чотири зенітні ракети С-300.

Окупанти атакували Харків, Херсон, Запоріжжя та Київську область. Внаслідок атаки є пошкодження та постраждалі. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Також сьогодні зранку війська РФ вдарили безпілотниками по Миколаєву.

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Кременчук Полтавська область ТЦК Війна в Україні Атака дронів
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