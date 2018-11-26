Порошенко предлагает Раде ввести военное положение на 30 дней

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Военное положение продлится 30 дней, отметил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко предлагает ввести военное положение на 30 дней, а не на 60 дней, как планировалось ранее. Об этом заявил президент в ходе брифинга 26 ноября, передает РБК-Украина.

Также он отметил, что вскоре внесет в парламент проект постановления о дате выборов президента, которые должны состояться уже весной 2019 года.

"Я буду предлагать ввести военное положение на 30 дней. Оно завершится в середине декабря. Я внесу в Раду в начале декабря проект постановления о дате президентских выборов. Согласно Конституции, эти выборы должны состояться 31 марта 2019", - сказал Порошенко.

Порошенко добавил, что военное положение не означает отказа Украины от политико-дипломатического урегулирования на Донбассе.

"Я об этом подробно информировал наших западных партнеров. И могу сказать, что их внимание к ситуации и на Востоке, и непосредственно в акватории Азовского моря очень выросла", - отметил он.

Напомним, президент Петр Порошенко предложил в Украине ввести военное положение с 9:00 28 ноября 2018. По словам главы государства, пока не планируется проведение полной или частичной мобилизации.

Добавим, экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко выступили с заявлением по вопросу введения военного положения в Украине. В частности, они заявили о рисках введения военного положения.