Засідання Верховної ради щодо рішення про військовому становищі: онлайн-трансляція

Фото: Верховна Рада (РБК-Україна)

Парламент розглядає питання про введення воєнного стану в Україні

Голосування про введення воєнного стану в Україні проходить на позачерговій сесії Верховної Ради 26 листопада. Раніше парламентський комітет з нацбезпеки рекомендував парламенту підтримати даний законопроект.

Онлайн-трансляція екстреного засідання - в матеріалі РБК-Україна.

16:24 Члени Радикальної партії на чолі з Олегом ляшки оточили президію парламенту. Вони вимагають у спікера Андрія Парубія оголосити перерву в засіданні, яке ще не встигло розпочатися, щоб політики могли поспілкуватися з президентом.

Указ президента про введення військового положення

На сайті президента опубліковано указ про введення воєнного стану в Україні.

За словами голови парламентського комітету з нацбезпеки Сергія Пашинського, на час введення воєнного стану в Україні не буде обмежень прав і свобод українців.

Скрін указу про військовому становищі

Чому Верховна Рада розглядає питання про військовому становищі

25 листопада на території Керченської протоки українські кораблі ВМС були атаковані російськими військовими. В результаті штурму три українських судна були захоплені спецназом РФ і доставлені в Керч, 6 військовослужбовців отримали поранення.

З-за надзвичайної ситуації в Азовському морі ввечері 25 листопада Петро Порошенко скликав військовий кабінет, а також відбулося засідання РНБО, на якому президенту було запропоновано ввести в країні воєнний стан. Порошенко підтримав цю пропозицію.

У відповідності з законодавством, далі питання про встановлення військового положення розглядається на засіданні Верховної Ради. Позачергове засідання Парламенту було анонсовано спікером ВР Андрієм Парубієм на 16:00 26 листопада.

Що означає введення військового положення

В умовах воєнного стану визначені права і свободи громадян можуть бути обмежені. Зокрема, можливе введення обов'язкової трудової повинності, обмеження свободи пересування громадян, комендантську годину, заборона на торгівлю зброєю, алкоголем, ліками, введення цензури в ЗМІ, обмеження доступу до Интренету.

В законі про правовий режим воєнного стану також прописана заборона на зміну Конституції, проведення виборів, референдумів, страйків і масових акцій

Однак це не означає, що всі дані заходи будуть застосовані в повному обсязі. Перелік обмежень та заборон буде наведено в указі президента і прийнятий голосуванням Верховної Ради.

На засіданні РНБО вночі 26 листопада було запропоновано ввести воєнний стан терміном на 60 діб. Режим воєнного стану може закінчитися і раніше, президентові достатньо буде видати відповідний указ.

Петро Порошенко також вже оголосив, що права громадян у зв'язку з можливим введенням військового стану не будуть обмежені.