Водолази ДСНС провели унікальну підводну спецоперацію на київській ТЕЦ за -15 °C (відео)

У Києві водолази ДСНС провели унікальну підводну спецоперацію в екстремальних умовах після російського обстрілу ТЕЦ. Роботи тривали шість діб у крижаній воді за температури до -15 °C.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка .

Ігор Клименко подякував особовому складу ДСНС за віддану службу та наголосив, що саме такі приклади відповідальності й мужності допомагають країні вистояти у найскладніших умовах.

За словами Клименка, водолази ДСНС без зволікань розпочали роботи з ліквідації аварії в умовах морозу та крижаної води.

Внаслідок ворожого обстрілу на ТЕЦ було пошкоджено трубу, через що об’єкт зазнав підтоплення. Це суттєво ускладнювало ремонт обладнання, від якого залежить тепло- та електропостачання тисяч домівок у столиці.

Удари зі сторони РФ та їх наслідки

Нагадаємо, через російські обстріли енергетичної інфраструктури 9, 13 та 20 січня Київ опинився в критичних умовах. Місто досі потерпає від аварійних відключень електроенергії, перебоїв з водою та теплом, а після останнього удару тисячі будинків залишаються без опалення за морозу -15°С.

Незважаючи на це, столиця поступово відновлюється. 21 січня енергетикам вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, Київ незабаром перейде від екстрених відключень світла до жорстких, але прогнозованих графіків.

Ввечері 21 січня повідомили, що вже в ніч на 22 січня почали відновлювати теплопостачання для понад 3 тисяч будинків, а повне відновлення опалення очікується протягом двох днів.

Мер Києва Віталій Кличко анонсував, що до столиці наступного тижня прибудуть ще дві когенераційні установки з Німеччини, які одночасно вироблятимуть електро- та теплову енергію.

Проблеми з енергетикою спостерігаються не лише у Києві: Росія атакує всю країну. Станом на 19 січня вже 17 країн надають Україні допомогу з енергетичним обладнанням.