У Києві вночі почнуть подачу тепла для понад 3 тисяч будинків, але є нюанс

У Києві вже в ніч на 22 січня почнуть відновлювати теплопостачання для понад 3 тисяч будинків. Але опалення повернеться протягом двох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram .

"Сьогодні вночі розпочнуть подачу теплоносія на будинки, які внаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури залишалися без опалення двічі - 9 і 20 січня", - зазначив міський голова.

За його словами, таких будівель загалом 3260. Але для того, щоб тепло дійшло до будинків киян, потрібно орієнтовно дві доби. При цьому водопостачання вже відновили для всіх споживачів у столиці.

Мер звернув увагу, що комунальники та енергетики продовжують працювати, щоб відновити киянам тепло- та енергопостачання.