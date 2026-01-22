Водолазы ГСЧС провели уникальную подводную спецоперацию на киевской ТЭЦ при -15 °C (видео)

В Киеве водолазы ГСЧС провели уникальную подводную спецоперацию в экстремальных условиях после российского обстрела ТЭЦ. Работы продолжались шесть суток в ледяной воде при температуре до -15 °C.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко .

Игорь Клименко поблагодарил личный состав ГСЧС за преданную службу и подчеркнул, что именно такие примеры ответственности и мужества помогают стране выстоять в самых сложных условиях.

По словам Клименко, водолазы ГСЧС без промедлений начали работы по ликвидации аварии в условиях мороза и ледяной воды.

В результате вражеского обстрела на ТЭЦ была повреждена труба, из-за чего объект подвергся подтоплению. Это существенно усложняло ремонт оборудования, от которого зависит тепло- и электроснабжение тысяч домов в столице.

Удары со стороны РФ и их последствия

Напомним, из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры 9, 13 и 20 января Киев оказался в критических условиях. Город до сих пор страдает от аварийных отключений электроэнергии, перебоев с водой и теплом, а после последнего удара тысячи домов остаются без отопления при морозе -15°С.

Несмотря на это, столица постепенно восстанавливается. 21 января энергетикам удалось запитать объекты критической инфраструктуры. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, Киев вскоре перейдет от экстренных отключений света к жестким, но прогнозируемым графикам.

Вечером 21 января сообщили, что уже в ночь на 22 января начали восстанавливать теплоснабжение для более 3 тысяч домов, а полное восстановление отопления ожидается в течение двух дней.

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что в столицу на следующей неделе прибудут еще две когенерационные установки из Германии, которые одновременно будут производить электро- и тепловую энергию.

Проблемы с энергетикой наблюдаются не только в Киеве: Россия атакует всю страну. По состоянию на 19 января уже 17 стран оказывают Украине помощь с энергетическим оборудованием.