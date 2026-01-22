ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Водолазы ГСЧС провели уникальную подводную спецоперацию на киевской ТЭЦ при -15 °C (видео)

Четверг 22 января 2026 15:21
UA EN RU
Водолазы ГСЧС провели уникальную подводную спецоперацию на киевской ТЭЦ при -15 °C (видео) Фото: Водолазы ГСЧС провели спецоперацию на ТЭЦ в Киеве (dsns.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве водолазы ГСЧС провели уникальную подводную спецоперацию в экстремальных условиях после российского обстрела ТЭЦ. Работы продолжались шесть суток в ледяной воде при температуре до -15 °C.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Что произошло на ТЭЦ

В результате вражеского обстрела на ТЭЦ была повреждена труба, из-за чего объект подвергся подтоплению. Это существенно усложняло ремонт оборудования, от которого зависит тепло- и электроснабжение тысяч домов в столице.

По словам Клименко, водолазы ГСЧС без промедлений начали работы по ликвидации аварии в условиях мороза и ледяной воды.

"Спецоперация продолжалась 6 суток. Утечка воды была остановлена, что позволило службам продолжить восстановительные работы", - отметил министр.

Государственные награды

Президент Украины Владимир Зеленский отметил спасателей государственными наградами за мужество и профессионализм.

В соответствии с указом Президента:

  • орденом "За мужество" III степени награждены Артем Орлов, Денис Фролов и Михаил Хижняк;
  • орденом Даниила Галицкого - Андрея Власенко;
  • медалью "Защитнику Отечества" - Антона Гайтана.

Игорь Клименко поблагодарил личный состав ГСЧС за преданную службу и подчеркнул, что именно такие примеры ответственности и мужества помогают стране выстоять в самых сложных условиях.

Удары со стороны РФ и их последствия

Напомним, из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры 9, 13 и 20 января Киев оказался в критических условиях. Город до сих пор страдает от аварийных отключений электроэнергии, перебоев с водой и теплом, а после последнего удара тысячи домов остаются без отопления при морозе -15°С.

Несмотря на это, столица постепенно восстанавливается. 21 января энергетикам удалось запитать объекты критической инфраструктуры. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, Киев вскоре перейдет от экстренных отключений света к жестким, но прогнозируемым графикам.

Вечером 21 января сообщили, что уже в ночь на 22 января начали восстанавливать теплоснабжение для более 3 тысяч домов, а полное восстановление отопления ожидается в течение двух дней.

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что в столицу на следующей неделе прибудут еще две когенерационные установки из Германии, которые одновременно будут производить электро- и тепловую энергию.

Проблемы с энергетикой наблюдаются не только в Киеве: Россия атакует всю страну. По состоянию на 19 января уже 17 стран оказывают Украине помощь с энергетическим оборудованием.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ТЭЦ ГСЧС
Новости
Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет
Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов