Україна отримала енергетичну допомогу від 17 країн, серед них - Грузія

Уже 17 країн допомогли Україні з енергетичним обладнанням на тлі вкрай складної ситуації з електропостачанням після російських ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у Facebook .

За словами голови МЗС, він відзвітував президенту України Володимиру Зеленському про результати дипломатичної роботи для залучення допомоги у сфері енергетики.

Італія

У січні 2026 року розпочала передачу Україні промислових бойлерів для систем теплопостачання. Перша фаза допомоги передбачає постачання близько 80 бойлерів потужністю від 550 до 3000 кВт для громад, де пошкоджено або зруйновано централізовані системи опалення.

Бельгія

Федеральна агенція розвитку Enabel у січні 2026 року передала 22 мобільні котельні, а також три генератори потужністю 200 і 40 кВт для Києва, Одеси та Фастова.

Чехія

У межах проєкту "Тепло і світло для України" організація Post Bellum закупила і передала 36 генераторів містам Львів, Тернопіль, Київ, Дніпро, Миколаїв і Херсон. Також організація Člověk v tísni спільно з SOS Ukraine уклала угоду про грант на 850 тисяч євро для закупівлі енергетичного обладнання.

Румунія

Енергетична компанія Expert Petroleum відправила гуманітарний вантаж для Сумської ОВА вартістю близько 20 тисяч євро - 15 акумуляторних станцій EcoFlow і дизельний генератор.

Болгарія

Посольство України в Болгарії передало 17 генераторів різної потужності.

Данія

Організація Bevar Ukraine передала дві промислові станції безперебійного живлення потужністю 100 і 80 кВт, а також генератор на 22 кВт для однієї з лікарень Києва.

Хорватія

Передала два потужні генератори для Сумської ОВА, готується відправка ще двох для Київської та Сумської областей.

Фото: Хорватія передає Україні генератори (facebook.com/andrij.sybiha)

Європейський союз

У січні 2026 року ухвалив рішення про передачу Україні 445 генераторів із резервів rescEU.

Швейцарія

Готується постачання чотирьох аварійних електрогенераторів середньої потужності від кантону Тургау.

Молдова

16 січня передала 14 генераторів для потреб Сумської області.

Норвегія, Німеччина, Австрія та Велика Британія

Зосередили підтримку на фінансуванні енергетичного сектору України: Норвегія - 200 млн доларів, Німеччина та Австрія - 60 млн євро, Велика Британія - 20 млн фунтів.

Литва

Передала додаткове енергетичне обладнання, включно з генераторами, електрокомпонентами та засобами для аварійних ремонтів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Польща

У січні 2026 року забезпечила передачу дизельних генераторів для критичної інфраструктури та соціальної сфери, в тому числі в рамках ініціативи "Тепло для Києва", де зібрали понад мільйон доларів.

Грузія

Передала Сумській ОВА дев'ять промислових генераторів на суму понад 553 тисячі доларів.

Варто зауважити, що грузинська влада займає неоднозначну позицію щодо війни РФ проти України і відмовляється надавати допомогу українським захисникам.

Вірменія

Передасть 10 мобільних інверторних генераторів для дитячих садків, шкіл і медичних установ у прифронтових регіонах.