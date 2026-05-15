Внаслідок удару по Києву загинули двоє працівників "Нової пошти"

10:46 15.05.2026 Пт
2 хв
Чоловіки жили в будинку, який атакувала РФ
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Наслідки ракетного удару по Києву 14 травня (Getty Images)

Унаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку в Києві загинули двоє працівників "Нової пошти".

Головне:

  • Трагічна новина: Унаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Києві загинули двоє співробітників компанії "Нова пошта".
  • Імена загиблих: Жертвами атаки стали оператор відділення №52 Дмитро Лепський та оператор відділення №257 Дмитро Павелко.
  • Подвійна трагедія: Разом із Дмитром Лепським у будинку загинула його дружина Світлана.
  • Позиція компанії: У "Новій пошті" назвали смерть колег непоправною втратою для всієї команди та висловили глибокі співчуття близьким.

Допомога родинам: Компанія вже встановила зв’язок із сім’ями загиблих працівників та надає їм усю необхідну підтримку.

У "Новій пошті" повідомили, що жертвами атаки стали оператор відділення №52 Дмитро Лепський та оператор відділення №257 Дмитро Павелко.

За даними компанії, Дмитро Лепський загинув разом із дружиною Світланою.

У компанії назвали загибель колег непоправною втратою для всієї команди та висловили співчуття родинам, друзям і близьким загиблих. Також у "Новій пошті" зазначили, що підтримують зв’язок із сім’ями працівників і надають їм необхідну допомогу.


Внаслідок ракетного удару загинули працівники Нової пошти (скриншот з Telegram-каналу "Нової пошти")

Крім того, компанія висловила співчуття всім родинам, які втратили близьких унаслідок російського удару по столиці.

Ракетний удар по Києву 14 травня

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російська армія здійснила масовану повітряну атаку на Київ. Найбільше постраждав Дарницький район, де ракета влучила у житлову дев'ятиповерхівку та зруйнувала один із під’їздів.

Зранку 15 травня у Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію після російського ракетного удару. Внаслідок атаки загинули 24 людини, серед них троє дітей, ще щонайменше 48 осіб дістали поранення.

Рятувальна операція тривала понад 28 годин. У Києві оголосили День жалоби за жертвами масованої атаки РФ.

За попередньою інформацією, окупанти атакували будинок ракетою Х-101, виготовленою незадовго до удару.

