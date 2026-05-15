У Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ: скільки загиблих та постраждалих

08:53 15.05.2026 Пт
2 хв
Вона тривала понад добу
aimg Тетяна Степанова
У Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ: скільки загиблих та постраждалих Фото: у Києві завершили пошуково-рятувальну операцію після удару Росії (ДСНС)
У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію після удару Росії 14 травня. Відомо про 24 загиблих та 48 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За словами Клименка, пошуково-рятувальна операція тривала понад 28 годин.

Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Росіяни ракетою практично знесли цілий під’їзд.

Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких 3 - діти. Ще 48 людей травмовані.

Майже 400 людей отримали допомогу від психологів ДСНС та Нацполіції, які на місці трагедії консультували та підтримували потерпілих і їхніх близьких.

Фото: наслідки удару РФ по багатоповерхівці у Києві (ДСНС)

Підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.

Сьогодні в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої масованої атаки Росії.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що постраждали понад 50 людей. Із них 24 зараз перебувають в стаціонарах.

Серед загиблих 12-ти річна дівчинка, та дівчата 15-ти й 17-ти років.

"Таку Росію ніколи не можна нормалізувати. Росію, яка цілеспрямовано знищує життя і сподівається залишитися безкарною. Треба тиснути", - наголосив президент України Володимир Зеленський.

Масована атака на Київ

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська здійснили одну з найпотужніших повітряних атак на Київ. Під ударом опинилися кілька районів міста, проте найтяжчі наслідки зафіксовано у Дарницькому районі.

Там ворожа ракета поцілила прямо у житлову дев'ятиповерхівку, що призвело до повного руйнування одного з під’їздів. Відомо при понад 20 загиблих, серез яких є діти, та понад 40 постраждалих.

За попередніми даними, по житловому будинку в Києві росіяни вдарили ракетою Х-101 прямо з конвеєру.

Патрульна поліція оприлюднила відео перших хвилин після ворожого влучання, на якому правоохоронці разом із мешканцями рятують поранених із пошкоджених осель.

Зеленський доручив підготувати відповідь на російський удар, задіявши всі необхідні ресурси Сил оборони України.

