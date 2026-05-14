Який вигляд має 9-поверхівка в Дарницькому районі Києва після удару: репортаж РБК-Україна

Російські війська вночі 14 травня завдали одного з наймасштабніших ударів по Києву. У Дарницькому районі повністю знищений під’їзд у житловій 9-поверхівці, є загиблі та постраждалі.

РБК-Україна побувало на місці події та в репортажі показує наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Фото: наслідки удару РФ по 9-поверхівці в Дарницькому районі Києва (РБК-Україна)

Вже відомо про трьох загиблих та понад 40 постраждалих, серед них є діти. Вдалося врятувати десятки осіб. Під завалами ще можуть бути люди.

Окрім того, частково зруйнований торгівельний центр, який розташований поряд з 9-поверхівкою.

На місці триває розбір завалів. Також спалахнула пожежа на АЗС внаслідок удару, у сусідніх будівлях вибуховою хвилею вибило вікна, понівечені розташовані поруч крамниці.

Масована атака по Україні

Нагадаємо, у ніч на 14 травня Росія завдала по Україні нового комбінованого удару із застосуванням ударних дронів, крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет. Основною ціллю був Київ.

За даними Повітряних сил, за ніч російські війська випустили по Україні 56 ракет та 675 безпілотників.

Окрім того, є пошкодження на 20 локаціях, серед них житлові будинки, школа, ветеринарна клініка, інша суто цивільна інфраструктура.

Також є руйнування в Київській області та низці інших регіонів України.

