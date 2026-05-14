РФ під час удару по Києву знищила офіс оборонної компанії Skyeton

14:40 14.05.2026 Чт
2 хв
У компанії розповіли, що очікували на обстріл офісу росіянами
aimg Валерій Ульяненко
РФ під час удару по Києву знищила офіс оборонної компанії Skyeton Ілюстративне фото: український рятувальник (t.me/dsns_telegram)
Внаслідок російської атаки вночі 14 травня зруйновано київський офіс компанії Skyeton. Виробник дронів продовжує роботу, оскільки завчасно релокував потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Skyeton.

Внаслідок обстрілу загиблих немає. У компанії зазначили, що очікували на ризики ударів, тому заздалегідь перенесли виробничі потужності в різні регіони України та за кордон.

"Ми розуміли, що рано чи пізно Skyeton стане ціллю для росіян, тому були до цього готові і релокували виробничі потужності у різні частини нашої країни та за кордон", - йдеться у заяві.

Розробник продовжить постачання безпілотних технологій для потреб Сил оборони України.

Що відомо про Skyeton

Українська компанія, заснована у 2006 році, спеціалізується на розвідувальних авіаційних системах, зокрема на комплексі Raybird (ACS-3). Продукція виробника має сертифікацію за стандартами НАТО та стійка до засобів радіоелектронної боротьби.

Окрім України, Skyeton розвиває виробництво в інших країнах. Зокрема, Raybird виготовляють у Словаччині через дочірнє підприємство Tropozond s.r.o., а також діє угода з данською Quadsat щодо розвитку систем електромагнітного спостереження.

У липні 2025 року компанія об’єдналася з британською Prevail Partners для створення спільного підприємства у Британії. Очікувалося, що нове виробництво створить 160 кваліфікованих робочих місць.

Нічна атака на Київ

Нагадаємо, в ніч на 14 травня внаслідок обстрілу у Дарницькому районі Києва обвалилися конструкції багатоповерхівки. Було зруйнувано цілий під'їзд - 18 квартир.

Крім того, на АЗС виникла пожежа, у сусідніх будівлях вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодження отримали й розташовані поруч крамниці. Також пошкодження отримав торгівельний центр, який розташований поряд з 9-поверхівкою.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що ППО збила понад 93% ворожих ракет та безпілотників. Він також анонсував відповідь України на всі ці удари.

