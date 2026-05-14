РФ під час удару по Києву знищила офіс оборонної компанії Skyeton
Внаслідок російської атаки вночі 14 травня зруйновано київський офіс компанії Skyeton. Виробник дронів продовжує роботу, оскільки завчасно релокував потужності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Skyeton.
Внаслідок обстрілу загиблих немає. У компанії зазначили, що очікували на ризики ударів, тому заздалегідь перенесли виробничі потужності в різні регіони України та за кордон.
"Ми розуміли, що рано чи пізно Skyeton стане ціллю для росіян, тому були до цього готові і релокували виробничі потужності у різні частини нашої країни та за кордон", - йдеться у заяві.
Розробник продовжить постачання безпілотних технологій для потреб Сил оборони України.
Що відомо про Skyeton
Українська компанія, заснована у 2006 році, спеціалізується на розвідувальних авіаційних системах, зокрема на комплексі Raybird (ACS-3). Продукція виробника має сертифікацію за стандартами НАТО та стійка до засобів радіоелектронної боротьби.
Окрім України, Skyeton розвиває виробництво в інших країнах. Зокрема, Raybird виготовляють у Словаччині через дочірнє підприємство Tropozond s.r.o., а також діє угода з данською Quadsat щодо розвитку систем електромагнітного спостереження.
У липні 2025 року компанія об’єдналася з британською Prevail Partners для створення спільного підприємства у Британії. Очікувалося, що нове виробництво створить 160 кваліфікованих робочих місць.
Нічна атака на Київ
Нагадаємо, в ніч на 14 травня внаслідок обстрілу у Дарницькому районі Києва обвалилися конструкції багатоповерхівки. Було зруйнувано цілий під'їзд - 18 квартир.
Крім того, на АЗС виникла пожежа, у сусідніх будівлях вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодження отримали й розташовані поруч крамниці. Також пошкодження отримав торгівельний центр, який розташований поряд з 9-поверхівкою.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що ППО збила понад 93% ворожих ракет та безпілотників. Він також анонсував відповідь України на всі ці удари.