RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В результате удара по Киеву погибли двое работников "Новой почты"

10:46 15.05.2026 Пт
2 мин
Мужчины жили в доме, который атаковала РФ
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Последствия ракетного удара по Киеву 14 мая (Getty Images)

В результате ракетного удара РФ по жилому дому в Киеве погибли двое работников "Новой почты".

Главное:

  • Трагическая новость: В результате российского ракетного удара по жилому дому в Киеве погибли двое сотрудников компании "Новая почта".
  • Имена погибших: Жертвами атаки стали оператор отделения №52 Дмитрий Лепский и оператор отделения №257 Дмитрий Павелко.
  • Двойная трагедия: Вместе с Дмитрием Лепским в доме погибла его жена Светлана.
  • Позиция компании: В "Новой почте" назвали смерть коллег невосполнимой потерей для всей команды и выразили глубокие соболезнования близким.

Помощь семьям: Компания уже установила связь с семьями погибших работников и предоставляет им всю необходимую поддержку.

В "Новой почте" сообщили, что жертвами атаки стали оператор отделения №52 Дмитрий Лепский и оператор отделения №257 Дмитрий Павелко.

По данным компании, Дмитрий Лепский погиб вместе с женой Светланой.

В компании назвали гибель коллег невосполнимой потерей для всей команды и выразили соболезнования семьям, друзьям и близким погибших. Также в "Новой почте" отметили, что поддерживают связь с семьями сотрудников и оказывают им необходимую помощь.


В результате ракетного удара погибли работники Новой почты (скриншот из Telegram-канала "Новой почты")

Кроме того, компания выразила соболезнования всем семьям, которые потеряли близких в результате российского удара по столице.

Ракетный удар по Киеву 14 мая

Напомним, в ночь на 14 мая российская армия осуществила массированную воздушную атаку на Киев. Больше всего пострадал Дарницкий район, где ракета попала в жилую девятиэтажку и разрушила один из подъездов.

Утром 15 мая в Дарницком районе Киева завершили поисково-спасательную операцию после российского ракетного удара. В результате атаки погибли 24 человека, среди них трое детей, еще по меньшей мере 48 человек получили ранения.

Спасательная операция длилась более 28 часов. В Киеве объявили День траура по жертвам массированной атаки РФ.

По предварительной информации, оккупанты атаковали дом ракетой Х-101, изготовленной незадолго до удара.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевНова поштаРакетный удар