Окупанти вдарили по будинку у Києві ракетою Х-101 прямо з конвеєру, - Зеленський
Для виробництва ракет, якими Росія атакує Україну, досі використовуються іноземні компоненти, отримані в обхід обмежень. Україна готує нові кроки для посилення санкційного тиску на агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Російські ракети виготовлені нещодавно
За словами президента, зараз детально з’ясовується, які саме типи ракет та дронів ворог застосував під час останньої атаки.
За попередніми даними, по житловому будинку в Києві росіяни вдарили ракетою Х-101.
Експертиза встановила, що ця ракета була виготовлена у другому кварталі цього року. Це свідчить про те, що Росія продовжує завозити ресурси та устаткування для свого ВПК, попри глобальні санкції.
Посилення санкційного тиску
Зеленський наголосив, що зупинка схем обходу санкцій має стати пріоритетною ціллю для всіх міжнародних партнерів України.
"Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію: санкції мають бути більш болісні для Росії", - підкреслив глава держави.
Масований удар по Україні 14 травня
Нагадаємо, сьогодні вранці Росія здійснила один із наймасштабніших ударів по Україні за весь час повномасштабного вторгнення. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ворог використав увесь спектр наявних засобів, спрямувавши основний удар на Київ. Під час тривалої атаки окупанти випустили понад 1500 дронів та 56 ракет.
Через масований обстріл цивільного населення та вбивства гуманітарного персоналу Україна ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН. Крім того, українська сторона запросила іноземних послів безпосередньо на місця "прильотів", щоб продемонструвати наслідки російського терору.
Президент Володимир Зеленський вже провів нараду з керівництвом армії та спецслужб. Глава держави доручив підготувати відповідь на російський удар, задіявши всі необхідні ресурси Сил оборони України.