ua en ru
Чт, 14 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Окупанти вдарили по будинку у Києві ракетою Х-101 прямо з конвеєру, - Зеленський

20:17 14.05.2026 Чт
2 хв
Санкції не заважають ворогу поповнювати запаси озброєння
aimg Сергій Козачук
Окупанти вдарили по будинку у Києві ракетою Х-101 прямо з конвеєру, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Для виробництва ракет, якими Росія атакує Україну, досі використовуються іноземні компоненти, отримані в обхід обмежень. Україна готує нові кроки для посилення санкційного тиску на агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: У Києві вже 12 загиблих від удару РФ, зокрема діти

Російські ракети виготовлені нещодавно

За словами президента, зараз детально з’ясовується, які саме типи ракет та дронів ворог застосував під час останньої атаки.

За попередніми даними, по житловому будинку в Києві росіяни вдарили ракетою Х-101.

Експертиза встановила, що ця ракета була виготовлена у другому кварталі цього року. Це свідчить про те, що Росія продовжує завозити ресурси та устаткування для свого ВПК, попри глобальні санкції.

Посилення санкційного тиску

Зеленський наголосив, що зупинка схем обходу санкцій має стати пріоритетною ціллю для всіх міжнародних партнерів України.

"Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію: санкції мають бути більш болісні для Росії", - підкреслив глава держави.

Масований удар по Україні 14 травня

Нагадаємо, сьогодні вранці Росія здійснила один із наймасштабніших ударів по Україні за весь час повномасштабного вторгнення. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ворог використав увесь спектр наявних засобів, спрямувавши основний удар на Київ. Під час тривалої атаки окупанти випустили понад 1500 дронів та 56 ракет.

Через масований обстріл цивільного населення та вбивства гуманітарного персоналу Україна ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН. Крім того, українська сторона запросила іноземних послів безпосередньо на місця "прильотів", щоб продемонструвати наслідки російського терору.

Президент Володимир Зеленський вже провів нараду з керівництвом армії та спецслужб. Глава держави доручив підготувати відповідь на російський удар, задіявши всі необхідні ресурси Сил оборони України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Київ Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
Новини
Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес