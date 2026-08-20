Внаслідок російської атаки на Київ пошкоджено офіс телеканалу "Ми - Україна"

Офіс телеканалу "Ми - Україна" зазнав пошкоджень внаслідок масованої атаки Росії на Київ у ніч проти 20 серпня. Працівники телеканалу не постраждали.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення телеканалу.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та область , застосувавши балістичні та крилаті ракети , "Калібри" й ударні дрони. Повітряна тривога у столиці тривала майже дев'ять годин. Основним напрямком удару була Київщина.

Керівник медіагрупи "Ми - Україна" Ігор Петренко наголосив, що внаслідок атаки всі працівники залишилися живими. Команда "Ми - Україна" продовжує працювати у штатному режимі.

У приміщенні телеканалу вибило вікна, значних пошкоджень зазнав ньюзрум. Крім того, вибухова хвиля знесла частину стелі в коридорах офісу.

У Києві та області внаслідок атаки загинули щонайменше 14 людей, ще близько 40 отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки, промислові та складські об'єкти, дитяча лікарня. У Солом'янському районі в одному з будинків зруйновані верхні поверхи, також виникли пожежі. Частина столиці залишилася без електроенергії: близько 50 тисяч родин уже вдалося заживити за резервними схемами, ще близько 40 тисяч осель залишаються без світла.

У Броварах зафіксували влучання в промисловий об'єкт, у Бориспільському районі пошкоджені приватні будинки, складські приміщення, АЗС, багатоповерхівка та автомобілі. Через пошкодження інфраструктури "Укрзалізниця" змінила маршрути та скасувала частину приміських і регіональних рейсів.