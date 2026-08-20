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Внаслідок російської атаки на Київ пошкоджено офіс телеканалу "Ми - Україна"

14:13 20.08.2026 Чт
2 хв
Ніхто з працівників телеканалу не постраждав
aimg Тетяна Веремєєва
Внаслідок російської атаки на Київ пошкоджено офіс телеканалу "Ми - Україна" Фото: Внаслідок атаки на Київ постраждав офіс телеканалу "Ми - Україна" (фото телеканалу)
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Офіс телеканалу "Ми - Україна" зазнав пошкоджень внаслідок масованої атаки Росії на Київ у ніч проти 20 серпня. Працівники телеканалу не постраждали.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення телеканалу.

У приміщенні телеканалу вибило вікна, значних пошкоджень зазнав ньюзрум. Крім того, вибухова хвиля знесла частину стелі в коридорах офісу.

Керівник медіагрупи "Ми - Україна" Ігор Петренко наголосив, що внаслідок атаки всі працівники залишилися живими. Команда "Ми - Україна" продовжує працювати у штатному режимі.

Внаслідок атаки на Київ постраждав офіс телеканалу "Ми - Україна" (фото телеканалу)

Що відомо про атаку на Київ

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та область, застосувавши балістичні та крилаті ракети, "Калібри" й ударні дрони. Повітряна тривога у столиці тривала майже дев'ять годин. Основним напрямком удару була Київщина.

У Києві та області внаслідок атаки загинули щонайменше 14 людей, ще близько 40 отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки, промислові та складські об'єкти, дитяча лікарня. У Солом'янському районі в одному з будинків зруйновані верхні поверхи, також виникли пожежі. Частина столиці залишилася без електроенергії: близько 50 тисяч родин уже вдалося заживити за резервними схемами, ще близько 40 тисяч осель залишаються без світла.

У Броварах зафіксували влучання в промисловий об'єкт, у Бориспільському районі пошкоджені приватні будинки, складські приміщення, АЗС, багатоповерхівка та автомобілі. Через пошкодження інфраструктури "Укрзалізниця" змінила маршрути та скасувала частину приміських і регіональних рейсів.

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