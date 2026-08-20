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Пошкоджені будинки, лікарня та дитсадок: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки (фото, відео)

11:46 20.08.2026 Чт
1 хв
На фото видно руйнівні наслідки ударів ворога
aimg Олена Чупровська
Пошкоджені будинки, лікарня та дитсадок: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки (фото, відео) Фото: наслідки обстрілу Києва (РБК-Україна)
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Вночі 20 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та області - ракетами і дронами пошкоджено житлові будинки та дитячу лікарню. Загинули щонайменше 14 людей, ще 40 отримали поранення.

Наслідки атаки по столиці показують кореспонденти РБК-Україна.

Масштаб нічної атаки

Обстріл Києва та області тривав майже 9 годин поспіль. Ворог випустив по цивільних обʼєктах десятки ракет і реактивних дронів.

Станом на цю хвилину відомо про щонайменше 14 загиблих.

Ще 40 людей отримали поранення, їм надається необхідна допомога. Ракети та дрони влучили у житлові будинки, дитсадок та дитячу лікарню у Солом'янському районі Києва. Діти та медперсонал не постраждали.

Попри наслідки, медзаклад продовжує лікувати пацієнтів. Найбільше зруйновані технічні приміщення. Одне з них - просто до фундаменту.

Удари по Київщині та столиці: що відомо

У Борисполі росіяни вдарили по продуктових складах та обʼєктах "Червоного хреста", рятувальники досі гасять там пожежі. Постраждала також цивільна інфраструктура на Одещині та Чернігівщині.

Нагадаємо, 21 серпня оголошено у Києві Днем жалоби в столиці. Всі розважальні заходи скасовано.

Ворог бив по Києву та області балістикою, крилатими ракетами "Калібр" та безпілотниками.

У Борисполі під атаку потрапили склади та приміщення "Червоного хреста". Нічна атака тривала майже 9 годин поспіль.

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