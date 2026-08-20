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Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область

09:00 20.08.2026 Чт
5 хв
Кількість жертв у столиці продовжує зростати
aimg Марія Кучерявець aimg Ірина Гамерська
Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область Фото: Росіяни вночі масовано обстріляли Київ та область (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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У ніч на 20 серпня РФ здійснила комбіновану атаку балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками на Київ та область. У столиці та Броварах є загиблі й десятки постраждалих, пошкоджено житлові будинки, склади та об'єкти критичної інфраструктури.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, що відомо про наслідки масованого обстрілу.

Головне:

  • Масована атака: Ворог завдав комбінованого удару по Києву та області балістикою, крилатими ракетами "Калібр" та безпілотниками.
  • Загиблі та поранені: У Києві та Броварах внаслідок влучань є загиблі та десятки постраждалих (зокрема, зруйновано верхні поверхи у житловій 9-поверхівці в Солом’янському районі).
  • Руйнування і знеструмлення: Зафіксовані пожежі на промислових та складських об'єктах. Частина Святошинського і Солом’янського районів Києва, а також частина Броварів залишилися без світла через аварійні ситуації.
  • Зміни на "Укрзалізниці": Через пошкодження інфраструктури змінено маршрути та скасовано низку приміських і регіональних поїздів у напрямку Києва, Київщини, Чернігівщини та Сумщини.

Чим атакував ворог: хронологія атаки

Повітряна тривога у Києві пролунала близько опівночі й одразу у місті пролунали вибухи. Ворог запустив по столиці та Київській області залпи балістики. Згодом з півдня на Київ полетіли "Калібри", а після третьої ранку - кілька груп крилатих ракет. За даними моніторингових каналів, ракети маневрували, летіли через Сумську, Харківську, Полтавську, Черкаську, Чернігівську області в бік столиці.

Окрім ракет у повітряному просторі України також фіксували й безпілотники. Зокрема, вже вранці у Києві знову працювала ППО по дронах.

Всього повітряна тривога тривала у столиці 8 годин 45 хвилин.

Київ

Наслідки: 12 осіб загинули та 34 постраждали. Завтрашній день оголошений в столиці Днем жалоби.

Електропостачання: частина Святошинського та Солом’янського районів залишилася без світла.

Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область

Святошинський район: зафіксовано влучання на території промислового об’єкта, а також пожежі у складських будівлях площею 500 та 1000 кв.м. Виявлено загиблу.

Солом’янський район: у 9-поверховому житловому будинку зруйновані 8-й та 9-й поверхи, виникла пожежа. В інших будинках вибиті вікна, пошкоджено будівлю медичного закладу, а також згоріли автомобілі, гаражі та магазин. У житлових будинках та укритті школи заблоковані люди.

Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область

Дарницький район: влучання на території нежитлового об’єкта, сталася пожежа у складських приміщеннях і на автомобілях на площі близько 1000 кв.м. Рятувальники врятували та передали медикам одну людину.

Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область

За інформацією ДТЕК, після масованої атаки 40 тисяч осель в Києві залишаються без світла. При цьому 50 000 родин знову з електроенергією.

Бровари

Наслідки: Внаслідок удару є влучання в обʼєкт промислової інфраструктури. Одна людина загинула. Двоє постраждали: чоловіка 1966 р.н. у важкому стані доставили до лікарні, іншому надали допомогу на місці (від госпіталізації відмовився).

Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область

Електропостачання: Внаслідок ворожої атаки пошкоджено лінії електропостачання. Частина абонентів міста з ночі без світла. Місцева повідомила, що підзарядити гаджети можна в "пунктах незламності", які розміщені в Броварах, Княжичах та Требухові.

Бориспіль

У соцмережах повідомляють про сильну пожежу в Борисполі на місці влучання. За інформацією місцевої влади, внаслідок атаки у Бориспільському районі пошкоджено 14 приватних будинків, 4 складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та 8 автомобілів. Шестеро людей травмовані.

Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область

Загалом у Київській області (Бориспільському та Броварському районах) 1 особа загинула, 7 постраждали. Пожежі зафіксовані пожежі на території двох об’єктів паливної інфраструктури, складських будівель, приватних житлових будинків та автомобіля.

Зруйновані 4 приватні житлові будинки, ще 4 - пошкоджені. Також знищені 3 автомобілі, ще 1 автомобіль пошкоджений.

Інші регіони

У Харкові - влучання БПЛА типу "Молнія" по АЗС. На Чернігівщині в місті Прилуки був приліт двох "Бандеролей". Гучно було на Черкащині, є збиті цілі.

Під масованою атакою був південь Одещини. Ціллю ворога стала цивільна інфраструктура. У кількох населених пунктах фіксуються перебої з подачею електроенергії. Станом на ранок без світла залишаються 13 тисяч абонентів.

Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область

На ще одній локації зафіксовано загоряння двох причепів від вантажівок з продуктами.

На Полтавщині виявляють уламки ракет і дронів після нічної атаки.

У різних районах області знаходять уламки ракет та БпЛА. Деякі з них - із нерозірваними бойовими частинами.

Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область

Вибухотехніки працюють над їх знешкодженням.

Реакція Зеленського

Президент України наголосив, що росіяни довго готувалися до масованого удару. Ворог комбінував балістику різних типів, крилаті ракети й дрони так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру.

За словами глави держави, на Одещині РФ атакувала дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, на Чернігівщині - газову інфраструктуру.

"На жаль, в той час як Москва вкладається у балістику та ескалацію, не завжди є потрібна реакція світу на такі удари. І поки в України буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир Росія не буде", - наголосив Зеленський.

Зміни у русі приміських поїздів "Укрзалізниці"

Через пошкодження інфраструктури внаслідок нічної атаки змінено рух приміських та регіональних поїздів у напрямку Києва, Київщини, Чернігівщини та Сумщини:
Зміненим маршрутом курсують:

  • №6903 та №6905 Ніжин - Бобрик (замість Ніжин - Київ)
  • №6902 та №6906 Бобрик - Ніжин (замість Київ - Ніжин)
  • Регіональні рейси №893 Конотоп - Бобрик (замість Конотоп - Київ) та №894 Бобрик - Ніжин (замість Київ - Ніжин).

Скасовані рейси цієї доби:

  • №6909 та №6911 Ніжин - Київ-Волинський
  • №6910 Київ-Волинський - Ніжин.

"Укрзалізниця" застерігає, що протягом дня можливі додаткові затримки та зміни на інших ділянках з безпекових міркувань. Пасажирів закликають не очікувати поїздів на платформах під час повітряної тривоги, а перебувати в укриттях.

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Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область
Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область
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