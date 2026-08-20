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В результате российской атаки на Киев поврежден офис телеканала "Мы - Украина"

14:13 20.08.2026 Чт
2 мин
Никто из работников телеканала не пострадал
aimg Татьяна Веремеева
В результате российской атаки на Киев поврежден офис телеканала "Мы - Украина" Фото: В результате атаки на Киев пострадал офис телеканала "Мы - Украина" (фото телеканала)
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Офис телеканала "Мы - Украина" получил повреждения вследствие массированной атаки России на Киев в ночь на 20 августа. Сотрудники телеканала не пострадали.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение телеканала.

В помещении телеканала выбило окна, значительные повреждения получил ньюзрум. Кроме того, взрывная волна унесла часть потолка в коридорах офиса.

Руководитель медиагруппы "Мы - Украина" Игорь Петренко подчеркнул, что в результате атаки все работники остались в живых. Команда "Мы - Украина" продолжает работать в штатном режиме.

В результате атаки на Киев пострадал офис телеканала "Мы - Украина" (фото телеканала)

Что известно об атаке на Киев

Напомним, в ночь на 20 августа Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев и область, применив баллистические и крылатые ракеты, "Калибры" и ударные дроны. Воздушная тревога в столице продолжалась около девяти часов. Основным направлением удара была Киевская область.

В Киеве и области в результате атаки погибли по меньшей мере 14 человек, еще около 40 получили ранения. Повреждены жилые дома, промышленные и складские объекты, детская больница. В Соломенском районе в одном из домов разрушены верхние этажи, также возникли пожары. Часть столицы осталась без электроэнергии: около 50 тысяч семей уже удалось заживить по резервным схемам, еще около 40 тысяч домов остаются без света.

В Броварах зафиксировали попадание в промышленный объект, в Бориспольском районе повреждены частные дома, складские помещения, автозаправочные станции, многоэтажка и автомобили. Из-за повреждений инфраструктуры "Укрзализныця" изменила маршруты и отменила часть пригородных и региональных рейсов.

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