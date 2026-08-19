Росіяни вдарили балістикою по Києву, в столиці пролунали вибухи

В ніч на 20 серпня, росіяни атакували Київ балістичними ракетами. В місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та КМВА .

Сирени у столиці пролунали о 23:51. У Київській міській військовій адміністрації одразу пояснили, що тривога пов'язана із загрозою застосування ворогом балістичного озброєння, та закликали мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і перебувати там до сигналу відбою.

Вже о 23:53 у Повітряних силах ЗСУ підтвердили інформацію, повідомивши про рух балістичних ракет на Київ із півночі.

Згодом у столиці пролунали вибухи.

"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях", - дописав мер столиці Віталій Кличко.

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Після низки повторних вибухів мер столиці опублікував перші наслідки російської атаки на Київ.

За попередніми даними, у Святошинському районі столиці сталося влучання на територію нежитлової забудови. Водночас у Дарницькому районі також зафіксовано загоряння нежитлових приміщень.

Представники влади попереджають, що ракетна небезпека триває, і на столицю продовжують летіти ракети.