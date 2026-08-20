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У Борисполі під удар потрапили продуктові склади та обʼєкти "Червоного хреста"

10:40 20.08.2026 Чт
1 хв
Атака обірвала життя 13 людей
aimg Олена Чупровська
У Борисполі під удар потрапили продуктові склади та обʼєкти "Червоного хреста" Фото: наслідки удару по Київщині (t.me/dsns_telegram)
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У Бориспільському районі вночі росіяни вдарили по продуктових складах та обʼєктах "Червоного хреста", там досі тривають пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Масштаб нічної атаки

Обстріл Києва та області тривав майже 9 годин поспіль. Ворог випустив по цивільних обʼєктах десятки ракет і реактивних дронів.

Над ліквідацією наслідків атаки станом на цю хвилину працюють 462 рятувальники ДСНС та 116 одиниць спеціальної техніки.

Станом на цю хвилину відомо про щонайменше 13 загиблих. З них 12 - в Києві, ще одна людина загинула в області.

Ще 40 людей отримали поранення, їм надається необхідна допомога. Ракети та дрони влучили у житлові будинки та дитячу лікарню.

Нагадаємо, унаслідок масованої атаки по Києву мер Віталій Кличко оголосив 21 серпня Днем жалоби в столиці та заборонив розважальні заходи.

Також РБК-Україна писало про хронологію масованого удару: ворог застосував балістику, крилаті ракети "Калібр" та безпілотники, а повітряна тривога в Києві тривала майже 9 годин.

Через пошкодження інфраструктури "Укрзалізниця" змінила маршрути кількох приміських поїздів.

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