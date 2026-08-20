У Борисполі під удар потрапили продуктові склади та обʼєкти "Червоного хреста"
У Бориспільському районі вночі росіяни вдарили по продуктових складах та обʼєктах "Червоного хреста", там досі тривають пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра Сергія Корецького.
Масштаб нічної атаки
Обстріл Києва та області тривав майже 9 годин поспіль. Ворог випустив по цивільних обʼєктах десятки ракет і реактивних дронів.
Над ліквідацією наслідків атаки станом на цю хвилину працюють 462 рятувальники ДСНС та 116 одиниць спеціальної техніки.
Станом на цю хвилину відомо про щонайменше 13 загиблих. З них 12 - в Києві, ще одна людина загинула в області.
Ще 40 людей отримали поранення, їм надається необхідна допомога. Ракети та дрони влучили у житлові будинки та дитячу лікарню.
Нагадаємо, унаслідок масованої атаки по Києву мер Віталій Кличко оголосив 21 серпня Днем жалоби в столиці та заборонив розважальні заходи.
Також РБК-Україна писало про хронологію масованого удару: ворог застосував балістику, крилаті ракети "Калібр" та безпілотники, а повітряна тривога в Києві тривала майже 9 годин.
Через пошкодження інфраструктури "Укрзалізниця" змінила маршрути кількох приміських поїздів.