ua en ru
Чт, 20 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

11:44 20.08.2026 Чт
2 хв
Триває пошук людей під завалами
aimg Юлія Капітонова
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ Фото: Сотні рятувальників і поліцейських працюють на місцях російських ударів (DSNSKyiv)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Кількість жертв масованого російського обстрілу Києва вже сягнула 13 осіб.

Про це заявив глава МВС Іван Вигівський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Телеграм.

За словами міністра, у Солом'янському районі столиці виявили тіло ще однієї жінки.

"Загалом у Києві та області вже 14 загиблих та понад 40 поранених унаслідок цієї російської атаки", - наголосив Вигівський.

Він також додав, що до пошукових робіт та ліквідації наслідків обстрілів загалом долучилися понад 600 рятувальників і поліцейських.

Наразі тривають роботи на двох локаціях у Києві та ще трьох - у Бориспільському та Броварському районах області.

Глава МВС звернув увагу на те, що десятки цивільних вдалося врятувати.

"На місцях атак поліцейські розгорнули штаби, де приймають заяви про пошкоджене та знищене майно", - додав він.

Згідно з останніми даними, у Києві внаслідок атаки зазнали значних пошкоджень близько 20 житлових будинків, а також школа, дитяча лікарня та дитячий садок. Усі ці об'єкти є цивільними та не становили жодної загрози.

До пошуково-рятувальних робіт залучили необхідні підрозділи та роботизовану техніку. Рятувальники продовжують розбирати завали та перевіряють, чи не залишилися під ними люди.

На Київщині внаслідок обстрілу загорілися складські приміщення з побутовими товарами. Вогнеборці працюють над локалізацією пожежі, до гасіння також залучили авіацію.

"Також цієї ночі були обстріляні Одещина та Чернігівщина. На щастя, там минулося без постраждалих", - підсумував Вигівський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна зібрало всі найважливіші подробиці про масований удар Росії по Україні вночі 20 серпня.

Також ми писали, як в Міноборони РФ цинічно прокоментували вбивство мирних українців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Київська область Війна Росії проти України Ракетна атака
Новини
Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область
Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область
Аналітика
Хто отруїв Ющенка та як Україна втратила шанс на Томос у 2008 році: інтерв'ю Віктора Балоги
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Хто отруїв Ющенка та як Україна втратила шанс на Томос у 2008 році: інтерв'ю Віктора Балоги