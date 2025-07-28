У ВМС відзвітували, скільки знищили "Шахедів" за ніч

Уночі, 28 липня, Військово-Морські Сили Збройних Сил України перехопили і знищили два ударні безпілотники типу "Шахед" під час російської атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ в Telegram .

У ВМС додали, що спільно з підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, у морі та в повітрі.

"Сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито 2 ворожі дрони-камікадзе "SHAHED-136", - йдеться в повідомленні.

Нічна атака на Україну 28 липня

Вночі росіяни знову масовано атакували Україну. З вечора вони запустили ударні безпілотники типу "Шахед". У повітряний простір зайшли кілька груп ворожих дронів.

Увечері вибухи про лунали в Києві незадовго до опівночі. Мер Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО.

Уночі в Києві та Запоріжжі прогриміли повторні вибухи. У Дарницькому районі української столиці вилетіли вікна в багатоповерховому житловому будинку. Унаслідок цього постраждали люди, зокрема дитина. В ОВА повідомили про вісьмох поранених, Кличко - про п'ятьох.

У Кропивницькому також прогриміла серія вибухів. У Кіровоградській ОВА повідомили, що місто пережило ворожу дронову атаку. На місця влучень відправлено екстрені служби.

Ближче до ранку, о 4:02, Повітряні сили повідомили про запуск ворожих ракет. Тривога поширилася на західні області України.

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