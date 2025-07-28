Київ під ударом "Шахедів": кількість постраждалих зростає, що відомо про наслідки

Росія вдарила по Києву безпілотниками на кшталт "Шахед". Число постраждалих зросло вже до восьми осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка .

Оновлено 3:01. Кількість постраждалих зросла до восьми осіб. Один із поранених перебуває у важкому стані.

Варто зазначити, що, починаючи з вечора, в українській столиці періодично лунають вибухи на тлі роботи ППО.

Пізніше Ткаченко підтвердив, що щонайменше п'ятеро постраждалих у Дарницькому районі.

"У Дарницькому районі внаслідок ворожої атаки попередньо вибило вікна в житловій багатоповерхівці. Постраждала одна людина", - повідомив він.

Атака "Шахедів" 28 липня

Увечері росіяни вчергове запустили по Україні ударні дрони типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу. Загроза є і для західних областей.

У Києві на тлі атаки дронів ще з вечора повідомлялося про звуки вибухів. Мер Віталій Кличко попереджав, що по ворожих дронах працює ППО.

Пізніше зайшла нова група безпілотників. Вибухи пролунали і в Запоріжжі.

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