Кропивницький атакували дрони: в місті раз за разом пролунали вибухи

У Кропивницькому в ніч на 28 липня пролунала серія вибухів - зафіксовано щонайменше дев’ять. Влада закликала мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондентів Суспільного.

Так, у ніч на 28 липня мешканці Кропивницького прокинулися від серії гучних вибухів. Перший з них стався о 03:07, після чого пролунало ще щонайменше вісім вибухів.

При цьому за кілька хвилин до першого вибуху - о 03:06 - Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух високошвидкісної цілі в напрямку Кропивницького. Ця інформація була розміщена на офіційному Telegram-каналі Повітряних сил.

Зазначимо, що начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович о 03:08 звернувся у своєму Telegram-каналі до жителів регіону із закликом залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, повітряна тривога в Кіровоградській області була оголошена ще 27 липня о 23:10. Вона тривала протягом усієї ночі, і станом на момент вибухів тривога не була скасована.

Наразі офіційної інформації про наслідки ударів - руйнування, постраждалих чи загиблих - не надходило. Очікується оновлення інформації від обласної військової адміністрації та сил оборони.